195万中共党员信息据报外泄 涉及各行各业

澳洲《澳大利亚人报》和英国《每日邮报》等媒体周末报导称，一名中国异议人士今年9月在加密通信软件Telegram上，将一个包含195万中共党员信息的外流资料库，传给了关注中国政府活动的“对华政策跨国议会联盟”（IPAC）。该名单被指划分为79000多个党部分支，其中许多分支隶属于公司或机构当中。

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报道称，这份名单的时间可回溯至2016年，被披露的信息包含上海地区的党员姓名、出生日期、族裔，有些还有地址和电话号码。在数据安全分析机构“Internet 2.0”的帮助下，IPAC在对材料进行认证后，将数据库传给了包括《每日邮报》在内的全球四家媒体机构。《每日邮报》查看发现，一名曾在英国圣安德鲁斯大学学习的中共党员，曾在包括英国在内的多个外国驻上海领事馆工作过。

报道指，党员身份的不少中国学者在英国大学就读，他们参与了包括航天工程和化学在内的潜在敏感领域的研究；2016年，英国汇丰银行和渣打银行工作的19个分行有600多名党员。而这两家银行近来都因为其回应北京打压香港的方式遭受国内外批评。

报道指，研发新冠病毒疫苗的辉瑞公司（Pfizer）和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca），一共聘雇了123名中共党员；空中巴士（Airbus）、波音（Boeing）、劳斯莱斯（Rolls-Royce）等涉及英国及其盟友国防产业利益的公司，也聘雇了数百名中共党员等等。

IPAC通过推特发表声明对相关报道回应指，“一名IPAC的代表从一个非政府来源获得了这一清单，但不能对其内容进行核实，因此将它交给了专家们。记者们此后进行了调查，其结果确实令人不适”。声明称，“IPAC将推动政府和公司回应如何在面对渗透时保障它们的价值。”