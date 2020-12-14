前特工消失案再浮现，美高层呼吁下届政府把释放在押美国人作为与伊朗谈判的前提

美国联邦调查局2012年制发的一份莱文森消失案的组合图片，图左是其未消失之前的照片，中央为绑架者曾发布的一份视频当中的截图，右边是莱文森五年关押后可能的相貌（如果还活着的话）。

12月14日星期一，美国联邦警察局局长克里斯托弗-瑞在一份声明中，指控伊朗政府造成了美国前特工莱文森“在狱中死亡的可能”，法新社也在当天报道称一名美国现政府的高层“敦促下一届政府把释放所有遭到不公正关押的美国人，作为与伊朗进行任何谈判时的条件”。这是美国政府第一次指控伊朗直接参与造成了美国联邦调查局前雇员莱文森“死亡的可能”。

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莱文森13年前消失，当时是小布什任总统，此案引发美国极大关注，也是目前伊朗境内美国人消失案件当中，最为神秘的一起。莱文森作为7个孩子的父亲，于2007年三月在位于伊朗南部，波斯湾当中的基什岛上销声匿迹。法新社称，当时有消息显示莱文森正在调查贩制假烟的案件，但2013年华盛顿邮报报道称他从联邦调查局退休之后，消失前曾为中央情报局服务，当时正在伊朗搜集有关伊朗核计划的情报，并声称中情局为莱文森的妻子克里斯汀支付了250万美元，以换取她“接受丈夫的失踪”。不过美国政府一直宣称莱文森消失时，并没有为政府工作。伊朗政府则屡次三番表示，他们不掌握有关莱文森的消息。今年三月，总统特朗普曾对一众媒体表示，他并不承认莱文森已死，但他曾有过健康问题。而莱文森的家人则透露，曾有人向他们出示证据，试图说服他们，莱文森已经死亡。

有关这样一起扑朔迷离的失踪案，12月14日星期一，美国联邦调查局局长克里斯托弗-瑞表示，“伊朗情报官员在获取了伊朗高层允准之后，参与绑架，关押过莱文森”。美国财政部也宣布对两名伊朗情报机构员工施加制裁，宣称这两人涉嫌参与绑架，关押莱文森，与莱文森死亡的可能，也有关联。此外，一名希望保持匿名的美国资深官员也在同一天通过法新社，呼吁下一届美国政府向伊朗政府就失踪的美国公民提出交涉。这位官员表示，“若伊朗不释放被不公正关押的美国人，那么不应该再和其展开任何谈判”，并谴责“伊朗伊斯兰政权已有41年的历史，这41年是充满绑架人质的41年”。匿名官员指出，“伊朗政府高层对莱文森之死内幕知情”，但他拒绝表述任何莱文森死亡的细节，只是说“美国政府总结认为，所有证据似乎都指向了莱文森已在囚禁中死亡”。美国国务卿蓬佩奥也要求“伊朗政权向美国提供一份详细的莱文森先生遭遇的相关报告”。本次认定伊朗与莱文森死亡的可能性直接相关，正值政府更迭的前奏，现任政府表示“此时做出这一举动，并不是出于政治考量”。