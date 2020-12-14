华盛顿挺川大游行爆冲突 4人刀伤 23人被捕

在美国各州选举人团投票的前夕，特朗普阵营选民周六在华盛顿和其他多个城镇集会游行，抗议大规模选举舞弊，支持特朗普连任。但自大游行一开始就出现暴力冲突，目前已知4人受刀伤，包括重伤，23人被捕。

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周六12月12日，在华盛举行的“挺川大游行”发生暴力冲突，有人受伤，有人被捕。据法新社说，暴力从大游行一开始就出现了。据当地消防发言人Doug Buchanan说，在几宗冲突中，有4人被刀捅伤，其中有重伤。但当局没有透露受伤者的身份和进一步细节。

据美媒纽时称，有23人在这场冲突中被拘押。周日推特上有个短视频显示，一些穿黑衣拿盾牌的人与特朗普支持者发生肢体扭打，冲突场地有火焰燃烧，一名拿美国旗，带“川普帽”的人被打翻在地。

法新社的现场报道说，尽管被最高法刚驳回一个诉讼，但支持特朗普的民众坚信11月3日大选的赢家是特朗普。周六华盛顿大游行最初的气氛如同节庆，参加者众多，但不如一个月前那次集会的规模大。

除了华盛顿，在奥林匹亚，亚特兰大，圣保罗（明尼苏达），以及在一些小城市，特别是在Nebraska和Alabama。参加游行的人指控拜登阵营窃取选举，谴责外国干预，称投票软件窃走数百万张投给特朗普的票。

法新社现场采访

来自爱达荷州Idaho的Luke Wileson说，我们丝毫不会放弃。此人坚持美国人民必须拥有自己的枪。

名叫Dell Guick的示威者告诉法新社，美国人民是严重司法不公的受害者。他认为，在11月3日的选举中，拜登不可能获胜。

来自田纳西的47岁的Daelene Denton女士向法新社表示，我们有证据，但没人听。法新社称，特朗普阵营50来个案子都被法院驳回了，因没有确凿证据。

62岁，来自维吉尼亚州汉普顿的Susan Bowman强调说，“我们不是一个香蕉共和国，我们必须改正这次选举。

特朗普阵营和他们的律师们之前曾多次表示，他们掌握的证据成千上万，包括宣示证人的证词，但法庭就是不认。

加入把有作弊争议的四州：宾夕法尼亚，乔治亚，密歇根，威斯康星总计62张票都算给拜登，那么拜登得票306张，远超赢家所需的270票门槛。

特朗普拒绝承认拜登胜选。他昨晚连发数推表示，几个摇摆州的选举结果不能被“合法认证”。他称，这些作弊行为是严重的犯罪，应受惩罚。大家都知道，有死人票，未成年人票，非法移民票，假签名票，囚犯票，伪装成投票机问题的作弊，往投票箱灌票，用钱买票，粗暴对待共和党监票员，“投票数量超选民人数”等情况。

特朗普还称，作弊地点包括底特律，费城，米沃基，亚特兰大，匹斯堡等地。他指他自己在这些摇摆州得票数量远超获胜所需。

特朗普周六在推特上说，Wow，为了阻止我们的选举被偷，成千上万人汇聚在华盛顿。然后，他乘坐的直升机在唱着美国国歌的集会游行现场上空盘旋了一会。