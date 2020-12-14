护工和高龄奶奶打头阵：加拿大开始新冠疫苗接种

12月14日星期一，一名护工和一名将近九旬的女士接种了新冠疫苗，为加拿大的新冠疫苗大范围注射拉开了序幕。

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距离加拿大政府批准来自美国辉瑞和德国BioNTech推出的新冠疫苗已有一个星期，今天，长期照顾年长人士的护工阿妮塔在多伦多一家医院接种了这款疫苗。几乎同一时刻，魁北克一家养老院当中，89岁的吉塞勒-勒维斯克也接种了这一疫苗。两人的经历通过电视迅速传遍加拿大，成为该国新冠疫苗大范围注射的开启象征。阿妮塔接种完毕后，对媒体说，“我感觉很好”。

安大略作为加拿大人口最多，同时新冠疫情最严重的省之一，将养老院的工作人员列为优先接种新冠疫苗的群体。魁北克也作出了类似决定，两地的新冠死亡均主要发生在养老院当中。根据总理特鲁多的承诺，大部分的加拿大人将会在2021年9月得以接种。加拿大是继英国和巴林之后，第三个批准使用辉瑞疫苗的国家，将在今年年底之前收到将近25万剂疫苗。另外一批辉瑞以及莫德纳疫苗也将在明年第一季度到货，数量为6百万。法新社引述线上调查的结果称，受访的加拿大人里，每两人当中就有一人希望尽快接种疫苗，这一比例在一个月前曾经是40%。另外也有14%的受访加拿大人表示，自己不愿接种疫苗。截至本周一，加拿大新冠感染者累计46万4千例，死亡人数13479人。