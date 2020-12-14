特朗普宣布司法部长巴尔辞职，巴尔辞呈呼吁提振公众对选举结果的信任

12月14日星期一，饱受特朗普总统诟病（谴责选举舞弊不力）的美国司法部长比尔-巴尔已递交辞呈，预计圣诞节之前离开。

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特朗普在推特上宣布了这一消息，但这一次，他并没有抱怨这位忠心的部长。12月初，巴尔曾经宣布“没有发现范围达到或将改变选举结果这一程度的舞弊现象”。特朗普还在最近几天埋怨其司法部长没有在更早些时候，揭露拜登的儿子亨特的税务情况已经遭到调查，称自己“非常失望”。但在刚刚的推文中，特朗普写道：“和司法部长比尔-巴尔在白宫进行了非常棒的会面，他做得非常好！比尔将会在圣诞节前夕离开，和他的家人庆祝节日，司法部副部长杰夫-罗森将任代理部长”。

在辞呈中，巴尔回顾并赞美了特朗普任期内从经济到移民，从“中东和平破冰”到新冠疫情“曲率行动”，再到“打击中国对美国经济和美国工人们的利用”等多方面重要行动，表示自己“因能够服务这一政府与美国人民而倍感荣幸”，同时指出，“司法部将继续关注2020年选举舞弊的申诉”，“在我们的国家如此深刻撕裂之际，政府各个层级都有责任在其权限内尽一切可能，来确保选举完整性，提振公众对结果的信任”。