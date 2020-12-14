美国宣布制裁土耳其国防工业局

12月14日星期一，美国宣布，按照“以制裁反击美国敌人法”，对负责政府采购武器的土耳其国防工业局施加制裁，以此惩罚安卡拉方面购买俄罗斯防导系统S-400。这是美国针对北约盟友的罕见严厉制裁，但依旧没有动用诸如会波及土耳其总统埃尔多安个人，或者冲击土耳其金融系统的更加严厉的制裁措施。

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美国国务卿蓬佩奥在一份声明中指出，“今日的决定彰显出，美国不会放任与俄罗斯国防与情报领域进行的重大交易出现”。

根据2017年在国会压倒性通过的“以制裁反击美国敌人法”，美国政府叫停了所有向土耳其国防工业局出口武器的许可和贷款，并经济制裁土耳其国防工业局主席以实玛力-德米尔等人，不允许其进入美国，或者在美国拥有资产。星期五，美国通过了一份草案，当中包括因购买与北约系统不兼容的俄罗斯防导S-400而制裁土耳其的内容。事实上，美国的制裁从去年导弹交付，就盘旋在土耳其的上空，但美国总统特朗普一直没有将之启动。周五，土耳其总统埃尔多安提前打预防针，称美国针对土耳其的制裁一旦开启，“将是美国对其北约非常重要盟国的不尊重”。

然而蓬佩奥指出，“虽然有其他与北约系统兼容的选项，来满足国防需求，土耳其仍然决定采购S-400并进行试验”；“美国已经屡次通知土耳其最高层，采购S-400系统将构成针对美国技术安全与军事人员安全的一大威胁，且将会给俄罗斯国防工业提供重要资金，同时还会让俄罗斯取得土耳其国防工业与军队的渗透点”。此前，美国已经把土耳其排除在联合研发F-35战机之外。

对于美国制裁，土耳其外交部连呼不公平，敦促美国重新考虑，称“土耳其致力于通过对话和外交途径，本着联盟精神，解决问题”。俄罗斯外交部则表示，本次制裁土耳其，又一次显示出“美国用非法，单边，强制措施，傲慢对待国际法”。