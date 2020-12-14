美国开始接种辉瑞疫苗 纽约女护士打第一针

美国今天12月14日开始接种Covide-19冠状病毒疫苗。这款疫苗由辉瑞和生物技术公司Pfizer/BioNTech联合研制生产。美国计划在明年三月地之前接种一亿人。

广告 继续浏览后续

数百万剂抗Covid-19疫苗在零下70度冷冻条件下，周日被分发-运往美国各地，从今天周一开始在全国范围接种。法新社报道，美国首批疫苗将优先给一线医护人员和老人院的人接种。

纽约护士打第一针疫苗

纽约长岛Jewish Medical Center医护中心的女护士桑德拉-林德塞Sandra Lindsay是美国今天首位正式接种冠状病毒疫苗的人。美国是受冠状病毒祸害最烈的国家，死亡病例接近30万。

美国接种疫苗比英国晚6天。英国是第一个批准接种辉瑞疫苗的西方国家。特朗普12月14日在纽约那名护士注射了第一针疫苗后，在推特上发帖庆贺称，第一剂疫苗接种了。祝贺美国。祝贺世界。

美国计划在本周三之前，给300万人接种，在2020年12月底之前，给两千万人接种，在明年三月底之前，给一亿美国人接种这款疫苗。

除了美国之外，加拿大和阿联酋也在今天周一开始给本国国民接种抗冠状病毒疫苗。

法国业主抗议 欧洲担忧加剧

随着年底假期的临近和第二波疫情的加速流行，欧洲与美国一样，对疫情的担忧都在升高。继德国将部分禁足令延至明年1月10日，伦敦和英国东南部从周三开始将疫情警戒提升到最高水平，关闭酒店，餐厅和影院剧场博物馆等文化场所。

法国疫情也在恶化，目前每天的确诊感染人数超过了1.1万。但是，数以千计的酒店和餐厅业主在10来个行会的号召下，周一汇聚巴黎举行抗议示威，要求政府让他们重新开门营业。一名参加游行的业主告诉法新社，他们不愿意依靠政府的补贴续命。目前正值圣诞新年前夕，正是商家们生意最好的时段。法国总统马克龙与卫生当局面临疫情和经济危机的巨大压力。