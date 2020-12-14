美国选举人团今在舞弊争议中投票 特朗普拒认拜登胜选

美国各州选举人团今天12月14日在大选舞弊的争议中投票。这场投票的结果将在1月6日由美国国会确认。特朗普拒绝承认拜登胜选，他强调摇摆州的舞弊选举不合法，并对司法部拖延调查拜登之子涉嫌与中国的交易表示失望，他还有意任命一位特别总检察长。

广告 继续浏览后续

如将被指作弊的摇摆州，宾夕法尼亚，乔治亚，密歇根，威斯康星4州总计62张选举人票都算给拜登，那么拜登得票306张，远远超过赢家所需的270票门槛。

但特朗普继续拒绝承认拜登胜选。他指控拜登和民主党阵营，通过大规模舞弊偷窃选举。他昨晚连发数推表示，几个摇摆州的选举结果不能被“合法认证”。他称，这些作弊行为是严重的犯罪，应受惩罚。他具体说，大家都知道，有死人票，未成年人票，非法移民票，假签名票，囚犯票，伪装成投票机问题的作弊，往投票箱灌票，用钱买票，粗暴对待共和党监票员，“投票数量超选民人数”等情况。

特朗普还称，作弊地点包括底特律，费城，米沃基，亚特兰大，匹斯堡等地。他指他自己在这些摇摆州得票数量远超获胜所需。因此他说，这些在抗议之下的选举不能被认证。

或任命特别总检察长

此外，有关拜登儿子亨特-拜登涉嫌在中国乌克兰俄罗斯受贿的调查，法国巴黎竞赛画报昨天说，华尔街日报透露，美国司法部长巴尔今年春天就知道这个正在进行的调查。特朗普发推对司法部的慢动作表示很失望。他称，如果乔-拜登上台，他儿子亨利-拜登就会什么事都没有，这个案子就会被埋葬。

华尔街今天报道说，特朗普打算在司法部长比尔-巴尔（总检察长）之外，再任命一位特别总检察长。