美国选举人团投票确认拜登胜选

12月14日星期一，法新社华盛顿站报道称，美国选举人团投票已确认拜登胜选。

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１２月１４日星期一，美国的选举人陆续行使其确认大选结果的职能。此前宣布胜选的民主党人拜登即将对美国人发出呼吁，他希望人们能够给这一“动荡的选举翻页”。

选举人团投票是美国大选的传统程序，今年因特朗普阵营的异议而受到重大关注。法新社引述拜登团队的消息称，拜登即将从德拉瓦尔的威尔明顿发表讲话，演讲内容将包括宣布“在美国灵魂一战当中，民主赢了”，“美国的选举完整性得以保全，现如今，需要翻开新的篇章，团结起来”，“民主的火焰很久之前就在这个国家燃烧起来，现在我们知道，没有什么能掐灭这一火焰，无论是大流行病，还是滥用权力，都无法将其熄灭”。

新罕布什尔州共和党人州长克里斯－苏努努表示，“（选举人团投票）不仅是出于对传统的尊重，而且向所有人展示，美国的系统是运转的”。他所在州的选举人，宾夕法尼亚州的选举人，都和拜登方的预期一样，确认了拜登的胜选。宾州州长，民主党人南希－米尔斯表示，“这是民主的重要一天，是宾夕法尼亚州，是自由的重要一天”。

虽然此前有选举人投票意向和其所代表的地区民意不符的个例，但从未出现过彻底扭转大选结果的先例。本次陆续出炉的结果也显示，拜登的胜选，是牢牢坐稳，而最终２７０个选举人票的确认，已在当地时间下午加利福尼亚州结果出炉后敲定。选举人团投票结束后，根据结果，特朗普是否会接受？现在还是一个未知数。