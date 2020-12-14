苏丹正式脱离美国反恐黑名单

苏丹今天12月14日正式脱离美国反恐黑名单。这是美国驻苏丹大使在脸书上宣布的消息。此举给苏丹打开了大门，带来了希望。苏丹当局已同意与以色列关系正常化。

广告 继续浏览后续

苏丹前独裁者巴希尔在2019年4月下台后，苏丹就希望脱离支持恐怖主义的黑名单。美国总统特朗普今年10月19日宣布将苏丹从黑名单中删除，但这个决定需45天的美国国会通告期。今天，美国驻苏丹大使说，45天通告期今天12月14日结束，苏丹被从美国反恐黑名单中删除，今天正式生效。

就此，苏丹终于摆脱近30年的黑名单限制。这为苏丹国家的开放与经济的发展带来动力和希望。名叫Suha Anas的21岁苏丹青年告诉法新社，此举也带给他希望。他说，从现在开始，我不会被人看作是恐怖分子，这也表示我们国家是一个和平的国家，不是爱好冲突的国家。

1993年美国将苏丹列入支持恐怖主义黑名单，因为喀土穆当局在90年代收留从事恐怖活动的沙特人本-拉登。后来本拉登躲到阿富汗并于2001年操纵9.11恐怖事件。

法新社说，喀土穆当局不承认被美国剔除黑名单的条件是与以色列关系正常化。不过，今年10月23日，苏丹当局在否认任何“要挟”的同时，在华盛顿压力下，同意与以色列实现关系正常化。喀土穆宣布上述决定三天后，特朗普通知国会，将苏丹剔除恐怖主义黑名单。随后在11月23日，以色列宣布派遣一个代表团访问苏丹。