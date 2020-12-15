拜登宣布采纳福奇建议，将尽快接种新冠疫苗，接种过程公开

12月15日星期二，宣布胜选的民主党人拜登表示，将尽快接种新冠疫苗，并且将“公开接种”。

广告 继续浏览后续

有关接种疫苗的决定，拜登解释道，美国免疫与传染病领域专家，同意加入其政府抗击新冠疫情的安东尼-福奇“建议尽早接种”。拜登称，“我希望能够在遵守程序的情况下接种疫苗，当我接种时，媒体将提前知晓，我将面对公众，公开接种”。

按照年龄算，78岁的拜登已属于危险人群。在总统竞选拉票活动期间，他大规模举行线上视频集会，并控制线下见面的规模，称自己“不像特朗普总统”，一直严格遵守防疫规定。拜登还表示，一旦正式在明年1月20日成为美国新总统，将要求美国人在100天之内戴口罩，来减缓已造成超过30万人死亡的新冠大流行。

虽然美国政府打算在今年年底之前给2千万名美国人注射新冠疫苗，明年三月底之前将人数扩大到1亿，并在夏天为全体美国人接种，但近期经过新闻媒体的报道，不断有民众担忧疫苗产生的副作用，不少人仍然保持观望，不想即刻就接种这种快速问世的疫苗。在前总统当中，有奥巴马，布什，克林顿等已经表示将会公开接种新冠疫苗，希望以此给民众的接种起到一种鼓励的效果。