挺香港民主：加拿大一餐厅遭破坏 店主受到死亡威胁

加拿大列治文一餐厅因张贴支持香港民主的明信片而遭破坏。该餐厅的主人还在加拿大和中文社交网站受到死亡威胁。这些破坏威胁活动被认为是要让同情香港的加拿大人闭嘴。

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据一个加拿大香港人网站Canada-Hong Kong Link（加港联）今天12月15日发布的新闻稿：加拿大安大略省列治文山的一家餐厅Pepper Wok因上周张贴了支持香港民主运动的明信片，遭到破坏。有人在加拿大和中文社交网站对这间餐厅的主人发出死亡威胁。餐厅的窗户被涂了油漆，并在窗户上贴了警告信，假称餐馆供应商“可能涉嫌违反《安大略省人权法》，《消费者保护法》以及其他适用的联邦和省法律”。

在社交媒体平台，有人发帖鼓动人们向当地市政府投诉，错误地声称该餐厅老板歧视中国大陆。还煽动给这个餐厅发虚假订单，采取进一步的破坏行为，用枪打破窗户，在餐厅释放蟑螂和老鼠，或杀死这个餐厅的所有者。

该文没有说明谁在背后操纵这场针对香港民主支持者的打砸威胁，但指出，这是想通过恐吓威胁升级，让同情香港民主派的加拿大人闭嘴。

这个新闻稿还说，在同样的社交平台上，曾有人动员中国大陆的留学生在2019年8月17日恐吓和骚扰在加拿大支持香港的集会。

Canada-Hong Kong Link（加港联）向媒体发布的通知说，将在新闻发布会上放映一段视频，包括餐厅损坏的镜头和威胁性的在线帖子。这个餐厅的老板Wyman Chan将与媒体分享这种故意破坏和骚扰对她本人及其雇员的影响。Canada-Hong Kong Link总裁冯国荣将分析这场不断升级的恐吓运动，并提出可防止再发生类似事件的行动建议。