欧盟公布两套法案盯准国际网络巨擘，祭出天价罚款和禁入市场双杀

12月15日星期二，欧盟揭开了数字服务法案与数字市场法案这两套法案的面纱，盯准谷歌，亚马逊，脸书等俗称GAFA的技术巨头。

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按照这两套法案，相关巨头可收到欧盟的天价罚单，或者被禁止进入市场。欧盟反垄断主管玛格丽特-维斯塔格表示，联盟通过这两部法案，希望“结束混乱，重归秩序”。但走完批准程序旷日持久，27国的态度，欧洲议会的观点，游说集团和贸易协会的动作等，都将影响最终结果。仅欧盟成员国内部就分歧明显，部分国家希望限制更加严格，然而另外一些则担心严格限制将给创新造成负面影响。欧盟内部市场专员迪耶里-布列顿表示希望法案能够在18个月之内走完流程生效。

欧盟反垄断主管维斯塔格称，“数字服务法案与数字市场法案将创造安全且值得信赖的服务，同时保护言论自由”。这两套法案规定了在欧盟27个成员国做生意的严格条件，涉及虚假信息，网络仇恨言论，垄断，极端主义造势，儿童色情等。根据其规定，技术巨头公司若严重违反竞争规则，或者危及欧洲公民的安全，将可被处以和其年营业额10%相当的罚款，甚至暂时驱逐出欧盟市场。法新社则引述一名欧委会消息人士的话说，现有10家公司可能会被认定为“看门人”性质，“需以特殊管制规定对待，来限制其主导市场的力量”。“看门人”公司指的是“掌管搜索引擎，社交网络平台，云端服务，广告投放等的巨头，这些巨头手握海量用户信息以及其他公司依赖的线上平台入口”。已经确定属于这一性质的公司有：美国的脸书，谷歌，亚马逊，苹果，微软，SnapChat，中国的阿里巴巴，字节跳动，韩国的三星，以及荷兰的Booking。欧盟消息一出，谷歌宣布将仔细研究面前的选项。而脸书此前也表态，即将出台的欧盟规定“的确是在取互联网精华的正确道路上”，并表示“非常看好和欧盟立法者进行接触”。