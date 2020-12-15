特朗普阵营拒绝承认拜登胜选

特朗普阵营继续不承认拜登胜选，呼吁选民们联络代表他们的议员，让这些议员阅读有关大选舞弊的报告。1月6日是国会审定选举人团投票结果的日子。支持特朗普的共和党众议员莫-布鲁克斯今天表示他决不放弃，要为国家而战。

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共和党众议员莫-布鲁克斯今天15日在采访中向卢·多布斯（Lou Dobbs）发誓，他不会打退堂鼓，尽管之前一天拜登被选举人团判为胜选。他说，要么当投降派，要么为国家而战。他还说，“特朗普赢了选举人团”。

特朗普昨天转发了作家兼脱口秀主持人凯文-麦卡洛（Kewin McCullough ）在其推特贴出的呼吁和密西根州大选舞弊的鉴定报告。这个呼吁建议特朗普的支持者们不要理睬选举人团确认拜登胜选，利用这个时间，将舞弊案例报告，转给代表他们的参众议员，要求这些议员读一读。

据凯文-麦卡洛说，有关投票机Dominion的鉴定指出，在密歇根一个郡，33%特朗普的选票都被这款机器转给了拜登。

特朗普转发这个帖子说，这位备受尊敬的密歇根州法官发布了惊心动魄的报告。很多特朗普的票被转给了拜登。这个情况遍布全国。特朗普还说，这个假选举站不住脚。他呼吁共和党人行动起来。他的另外一推说，这是大新闻。 Dominion投票机在全国范围内都是灾难。 它改变了压倒性选举的结果。 我不能让这种事情发生。 感谢法官的天才和英勇的爱国精神。 应该获得一枚奖牌！

12月14日在摇摆州被控大选舞弊的争议中，各州选举人团投票让拜登以306票获胜。不过这个结果还需在1月6日得到议会的认证。