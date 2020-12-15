麦康奈尔祝贺拜登胜选，拜登走佐治亚：我需要这里出两名参议员

12月15星期二，宣布胜选美国大选的民主党人拜登在佐治亚州呼吁抢夺参议院掌控，他表示“我需要从这个州出两名参议员，我希望能办到…送我这两人（奥索夫和沃尔诺克），让我们掌控参议院，让我们改变佐治亚人的生活”。

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拜登一旦开启总统任期，将需要参议院多数支持来通过重大改革草案，否则将面临奥巴马时代屡次出现的受阻。他表示，已经和参议院多数党共和党领袖米奇-麦康奈尔这位坚定的特朗普支持者谈过了，向麦康奈尔表示“就算是我们两人在诸多问题上意见不尽相同，但我们还是有能够共同合作的空间”。自称“凭借妥协的能力打造了政治生涯”的拜登，也获取了麦康奈尔对他以及哈里斯的胜选道贺。麦康奈尔指出，“选举人团发话了，所以我今天要祝贺胜选总统乔-拜登，和哈里斯…所有美国人可以感到骄傲：将迎来第一位女性副总统”；“我们很多人都希望总统选举的结果不是现如今的结果，但我们的政府系统自有裁决明年1月20日上任者何人的一套规程”。

有了麦康奈尔的上述表态，拜登已可稍稍定心。而参议院的争夺，根据目前的分配状态，民主党人必须拿下佐治亚两席，才能从共和党人手中夺走参议院控制；而共和党若想优势继续，须保住一席。目前佐治亚州在任参议员洛夫勒和普尔丢还没有公开认可拜登胜选，两人和特朗普一道，质疑佐治亚州和其他几个重要州的选举结果。其中洛夫勒周二午间发推称：“我永远不会停止为特朗普总统战斗，因为他从未停止为我们战斗过！”