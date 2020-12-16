澳洲大麦：澳大利亚将向世贸组织起诉中国

澳大利亚今天12月16日宣布将就澳洲大麦遭中国征报复性关税向世贸起诉，要求世贸组织对中国征税80%的合法性展开调查。此举或加剧目前两国之间的紧张关系。

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澳洲贸易部长西蒙-伯明翰（Simon Birmingham）今天表示，北京从5月开始对进口澳洲大麦征收80％惩罚性关税的决定缺乏根据，并非基于任何事实或证据。他还警告称，堪培拉可能对其他澳洲产品被中国征税，向世贸投诉。澳洲贸易部长伯明翰说：“我们坚信这个案子澳洲有非常充实的理由，我们有数据，分析，证据。”

中国进口澳洲大麦主要用于酿造啤酒，进口规模为年10亿澳元。中国当局今年5月在澳洲要求国际社会对武汉肺炎起源展开调查后，开始对澳洲大麦征收80%的进口关税，其中73.6%“反倾销”税，6.9%“反补贴”税，为期五年。

除大麦之外，北京还锁定澳洲的牛肉，煤炭，铜，棉花，龙虾，木材，葡萄酒，食用糖，甚至旅游业，进行报复。

澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）周二引述中国官媒的消息说，澳大利亚煤炭将受到北京当局非官方禁运。 该消息尚未被中国官方确认。莫里森说：“如果真是那样，那显然是违反世贸组织规则和我们自己的自由贸易协定。”

法新社说，这是自1989年天安门惨案以来，中澳关系经历的最严峻危机。北京强化了对澳大利亚出口的报复措施。