疫情之下：越南经济逃出生天

越南经济今年获得2.4%的增长率，虽远低于疫情之前，但与发达国家的负增长相比，这是了不起的奇迹，被国际货币基金誉为全球经济表现最好的国家之一。

广告 继续浏览后续

法新社12月16日在河内报道说，据国际货币基金的分析，越南今年2.4%的增长率，已经算是全球经济最好的国家之一。尽管在疫情之前，越南的增长率为6.8%。

有效管理疫情

越南管理疫情的手段也令外界刮目相看：截至目前，越南只有1500个冠状病毒感染病例，其中35人死亡。原因是越南在疫情初期很快实施大规模的隔离禁足，建立了非常有效的追踪系统，严格控制人员流动。据越南富布赖特大学（Fulbright University）公共政策教授Nguyen Xuan Thanh（音译阮宣清）告诉法新社：“全国持续封锁不到三个月之后，国内的经济活动在6月就迅速恢复了正常。”

越南是一个严重依赖国外市场的经济体。尽管欧盟日本等大客户对服装和智能手机需求的下降导致越南遭受很多损失。但阮教授说，“事实证明，今年的出口继续促进增长。…这是因为越南实现了出口多样化，不依赖单一市场。”

出口强劲

据越南海关的数据，2020年前9个月，越南对中国的出口增长了15％，对美国的出口增长了23％，达到547亿美元。

许多国家因强制隔离禁足，导致人们对电视屏幕和电脑及办公家具需求增长，这令越南许多行业都受益，比如电子产品增加了26%，家具业增加了12%。

越南也在中美贸易战中渔翁得利：许多制造商为了躲避高关税，都决定从越南而不是中国采购产品。

旅游业惨淡 大兴土木弥补

不过，越南的旅游业受到疫情的严重打击，如同亚洲其他地区一样，流失了外国游客，状况不容乐观。据清化省旅游部门的数据，在顺化市（昔日的皇家城市和旅游热点），80％的酒店已经关闭，8,000名业界员工失业。在河内和下龙湾都拥有酒店的经理Nguyen Dinh Toi说，首都的“旅游业已死”。

他说：“我们在2009-2010年的金融风暴，和SARS（萨斯）疫情中幸免于难……但目前的情况没法想象。”

然而，与东南亚其他国家相比，越南的经济风险要小的多。国际货币基金组织（IMF）预测泰国今年的经济将暴跌7.1％。

阮宣清Nguyen Xuan Thanh教授表示，越南政府通过向道路和桥梁等基础设施建设项目注资来缓解疫情对经济的打击。“这个政策创造了额外需求，抵消了Covid-19和消费下降，还创造了就业机会。”

根据越南政府的数据，2020年头11个月，越南的公共项目投资同比增长了34％，是2011年以来的最高增幅。

湄公河经济(Mekong Economics) 咨询公司首席经济学家亚当-麦卡蒂(Adam McCarty)表示，越南今年取得的胜利可能会转为该国长期的优势。现在一些日本公司和美国巨头苹果公司已经计划将部分产品转移到这个东南亚国家生产。

亚当-麦卡蒂指出，越南管控冠状病毒疫情的（成功）方法也“几乎让全世界都知道了越南”。这促使全球主要的集团改变对越南的看法。