美司法部控中国轮胎非法躲关税入境，涉案人员多在中国境内生活

12月15日星期二，美国官方对一家德克萨斯公司和十多人发起控诉，认为相关公司与个人涉嫌长期为中国制造的轮胎逃开进口关税。

广告 继续浏览后续

美国司法部在一份声明中指出，通过联合行动，发现总部位于休斯顿的公司Winland International/Super Tire公司以及其执行高层“谋划规避过中国轻型汽车与卡车轮胎（LVT）以及工程车轮胎（OTR）的进口反倾销关税”，具体涉嫌使用从中国制造商处取得的，无需缴相关关税的产品文件，以及通过伪造单据来少交税。司法部表示，涉案轮胎总价值超过2100万美元，一通操作下来，美国未能征收上来650万美元的相关进口关税。

法新社指出，司法部门已经控制了筝-米兰达-周，和昆-布鲁斯-刘两人（两人姓名均为音译），二人被列为涉事轮胎公司的运营主席和副主席。移民与海关强化部在休斯顿的国土安全调查办公室宣布，“十多年以来，周和她的多名共谋者们涉嫌损害美国公司利益，寻求不公平的竞争优势”。遭起诉的还有六人，所有人都被视为逃犯，司法部称大部分生活在中国境内。还有六人面临民事指控。对此，德克萨斯南部区联邦检察官帕特里克在一份声明中称，“中国和其工业想要抢劫，复制，代替美国制造的货物和技术…非法进口并倾销这些货物，为的是系统性削弱其美国的竞争对手”。