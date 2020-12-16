美国联邦参议院今将举行有关大选舞弊听证会

美国联邦参议院今天12月16日将举行有关大选舞弊的听证会。届时美国国家情报总监约翰-拉特克里夫是否出庭作证，受到关注。他曾指中国对美国的威胁是俄罗斯的6倍。

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特朗普阵营继续拒绝承认拜登胜选，强调本次大选存在大规模舞弊，是不合法的选举。特朗普阵营还指法庭无视他们提供的海量证据。

此外，宾夕法尼亚，密歇根、佐治亚，威斯康星等州的共和党议员，在12月14日选举人团投票的同时，进行了双投票。在这场美国选举史上首次双投票中，共和党选举人团将票投给了特朗普而非拜登。如此计算来，据特朗普阵营的共和党众议员布鲁克斯15日说，是特朗普赢了选举人团的选举。

特朗普昨天在推上转发右翼媒体“美国第一新闻网OANN ”的消息指称，一项研究显示，多米尼投票机（Dominion）将2-3%支持特朗普的选票转给了拜登，此举足以影响选举结果。”

特朗普称，在佛罗里达，俄亥俄，德克萨斯和其他许多州，他赢的选票远超预期。在摇摆州也是如此，可却发生了一些坏事情。

1月6日是国会两院审定选举人团投票结果的日子。拜登昨天去佐治亚州，为两名民主党参议员候选人助选。佐治亚州的两个联邦参议员名额，对于未来联邦参议院是由共和党还是民主党掌控至关重要。