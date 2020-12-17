华为确认在法国东部建工厂，同时也放挪威越野滑雪美女自由

12月17日星期四，有关华为的两起消息引发了路透社与法新社的关注。首先是路透社关注的华为确认将在法国东部建造一座工厂，初步投资额为2亿欧元；另外一件是宣布和挪威越野速度滑雪运动员特雷斯-乔哈格中断合作关系。

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路透社引述华为的一份公告称，这一工厂选址下莱茵的布吕马特，将负责制造华为移动网络所需配件，销售对象是华为在欧洲的客户，初期可以创造大约300个就业岗位，之后长期可创造500个就业岗位。法国今年早些时候曾经宣布，如果购买使用华为的5G设备，将无法从法国政府那里得到延期许可，这将从事实上引导法国逐渐在2028年前后完成移动网络脱离华为。

有关华为的第二份消息，是同一天，华为和挪威越野速度滑雪运动员特雷斯-乔哈格中断了合作关系。法新社奥斯陆站指出，乔哈格曾受到舆论指责，认为她不应该和华为继续合作，因为“华为参与了对中国维族人的监控”。法新社引述挪威广播电视NRK的消息指出，华为宣布“很遗憾决定把特雷斯-乔哈格从合作协议当中解放出来，这将让乔哈格继续专注于她应该成为的样子，即，继续做全世界最棒的越野速度滑雪家”。华为称，“我们一直都欣赏与特雷斯的合作，我们也希望在未来，能够继续与她合作”。法新社表示，收到了一条乔哈格团队方面的消息，确认乔哈格与华为中断合作，团队并未置评。