德国在华企业业务有望快速恢复

据路透社报道，由于中国成功抗疫，德国在华企业感到业务在明显正常化，并对2021年持乐观情绪。这是一个企业调查的结果。

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德国华北商会的安德列亚斯菲格(Andreas Feege)周四表示：“目前的指标表明，中国经济将持续复苏。”虽然仍然可以看到新冠病毒大流行带来的影响，但经济开始明显正常化。对德国工业尤为重要的汽车和机械工程领域，其业绩均高于平均水平。但服务业仍然比较艰难。

在接受调查的德国在华企业中，72%预计2021年的销售额将增长。他们对新冠危机的答复主要是降低成本（55%）和提高业务流程的数字化程度（36%）。将生产转移到其他国家几乎不起任何作用。

给企业带来主要挑战的是持续的旅行限制和对某些产品的较低需求。尽管经济在恢复，但在很多方面尚未达到危机前的水平。28%的企业表示，旧产能尚未耗尽。90%的公司认为，2021年仍然存在新冠效应。但只有9%的公司认为会有强效效应。

11月，有530多家公司参加了德国在华商会的调查。

由于采取了严格的抗疫措施，全球第二大经济体中国的疫情比美国要好得多。作为最旺盛经济体之一，中国是2020年唯一一个获得增长的经济体，增长估计为1.8%。经济合作与发展组织甚至预计2021年中国的增长将达到8%。

中国对德国出口商也起着重要作用。德方的依赖程度最近呈上升趋势。德国工商大会估计，德国所有出口2020年将下滑11%，此前曾预计下滑15%。预计明年将增长9%。而不是之前计算的7%。