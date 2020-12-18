王毅呼吁美国放弃改造中国，不打贸易战等其他什么战

12月18日星期五，中国外交部长王毅对中美关系做了解读，当中呼吁美国放弃执意改造中国，并表示其实双方可以不打贸易战，媒体战等什么战，且可以“有共朋友圈”。

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当天，王毅通过视频参加了与非政府组织美国亚洲协会的线上交流，谈及中国与美国的关系现状，走向，前瞻，和问题。王毅重点谈到了中国与美国关系今年出现“螺旋式下滑”，“跌入建交41年来的低点”，“强权主义，保护主义，单边主义，麦卡锡主义”让今年国际秩序与国际关系受到极大损害，发起“新冷战，拉下新铁幕”。

具体而言，王毅谴责美国对中国进行的"有罪推定"，"情绪化宣泄"，"执意从战略认知上把中国视为威胁"，"从意识形态上攻击中共"，"向中国极限施压"，"绑架"别国"登上与中国对抗的战车"等。列举美国上述“罪状”后，王毅呼吁美国理解:中美利益深度交融，"谁也离不开谁，谁也改变不了谁，谁也不必取代谁"，不是零和游戏，合作必将利及全球，对抗必将波及全球。

有关上述问题，王毅提出以下的缓和解决途径：放弃执意改造中国，不干涉内政，停止贸易战，媒体战或者其他什么战，与东盟各国商谈规范各方海上行为，尽快取消人文交流限制等。

王毅还特别谈到了中国争议的“战狼外交”。他从中国外交的风格与走向为角度，重申了中国的外交官方说法，表示“对中国外交风格与走向，有各种各样的议论…中国无意争霸，不会输出制度模式”。