高级顾问中招新冠，拜登检测阴性惊险躲过

12月18日星期五，路透社华盛顿站称美国胜选总统拜登接受了新冠测试，结果呈阴性。

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本次拜登接受检测，是因为此前其顾问，路易斯安那州民主党众议员塞德里克-里士满（Cedric Richmond）确诊感染，里士满今年47岁。这一消息在星期四经由拜登的发言人Kate Bedingfield通过声明公布。Kate Bedingfield还指出，根据美国疾病控制与预防中心的定义，里士满并没有和拜登进行紧密接触，他将进行14天隔离，之后接受两次测试，再之后才会重返工作。

另据美国全国公共广播电台NPR报道，她还透露，里士满在本周二于佐治亚参加了一场有关参议院投票的活动，不过没有和候选人们进行近距离接触。Bedingfield称，里士满和胜选总统的接触是在露天条件下进行的，戴着口罩，没有持续超过15分钟，因此不构成密切接触者，而且里士满是自行飞去佐治亚的，并不是与胜选总统一道。

国会山报则补充报道称，里士满周三出现症状后，使用快速测验进行测试，后又在本周四做了第二次测试，确诊感染新冠病毒，还引述拜登的过渡团队称，里士满的佐治亚之行期间两名驾驶人员也开始隔离，但拜登团队，佐治亚州两名民主党人参议院候选人的团队，亚特兰大市长等人均不被认为是密切接触者。稍晚些时候，法新社威尔明顿站也报道了NPR与国会山的上述报道内容。