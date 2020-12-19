又是海鲜市场：泰国突爆新冠集中感染

泰国最大的海鲜市场和其周边的地区在12月19日星期六被封锁，以遏制冠状病毒在当地的突然大爆发。

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泰国的疫情到目前为止没有出现太大规模的恐慌，仅有4000多例感染病例，有60人死亡。但是在周六晚上，泰国政府宣布了548宗与曼谷南端相距大约40分钟路程的沙没沙空府-马哈猜（Mahachai）海鲜市场有关的大量感染病例。当地政府表示， “已经宣布，贩卖虾类的市场，属于严格防疫控制地区”，直到2021年1月初，该地市场将会一直实行严格的禁售和宵禁，周边的学校，体育馆，运动场和购物中心等也受到影响；外国工人也被禁止离开该省。不过本周日预计举行的地方选举将会如期进行，民众必须要佩戴口罩。

泰国疾病控制局局长表示：“本次新爆发的感染人数总计为548人，其中90％没有症状，其中大多数感染者都属于外国劳动者”。他还指出：“马哈猜的人口大约70%是泰国人，外国务工人员占30％，病毒传播的来源可能是外国务工人员，尤其是缅甸工人”。截至目前，缅甸已有超过11万5千例新冠病毒感染病例，泰国政府近几个月来一直在加强边境管制。