奔驰今年在中国获得两位数的增长

戴姆勒今年在中国汽车市场上的业务发展很顺利，新冠病毒大流行带来的第一季度的低迷早已得到弥补。

据《斯图加特消息报》报道，尽管出现了新冠危机，德国奔驰车预计今年在中国的销售仍将实现两位数增长。中国是斯图加特汽车制造商戴姆勒最重要的市场。

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戴姆勒今年在中国汽车市场上的业务发展很顺利。新冠病毒大流行带来的第一季度的低迷早已得到弥补。戴姆勒集团负责中国区事务的董事特洛斯卡（Hubertus Troska）在北京举行视频会议，报道了最近几个月的快速发展。到11月，梅赛德斯-奔驰车在中国的销售已超过了去年的693000辆。特洛斯卡表示，今年将获得两位数的增长。

这位戴姆勒经理对明年也充满信心，因为中国高档汽车市场的增长速度快于整体市场。此外，奔驰的销售还受益于严格的旅行限制。政府希望以此来防止新的新冠大爆发。特洛斯卡说，由于必须取消休假旅行，因此有很多流动资金可用来购买汽车。

迄今为止，中国是奔驰在全球最重要的市场。利润丰厚的S级轿车在中国特别受欢迎，尤其是最近刚庆祝其全球首发的最新一代S级轿车。特洛斯卡说，市场对新豪华车型的反应非常积极。

戴姆勒管理委员会表示，中国的产量也将大大增加。去年，戴姆勒在中国生产了56万辆汽车，今年将超过60万辆。戴姆勒和中国合作伙伴北汽集团在北京设有两家工厂，分别位于北京的南部和北部。北京南部的工厂是奔驰全球生产网络中最大的工厂，共有28000名员工从事生产，另有大约1000名员工从事开发工作。

中国生产的车型范围也在逐步扩大。去年推出的电动越野车EQC也在北京生产，但它还不是汽车市场上最畅销的汽车之一。但特洛斯卡依然对销售感到满意。并指出，在中国销售的90%的电动车的价格低于32000欧元。但EQC的价格明显更高。明年，其他价格较低的电动车型EQA和EQB也将在中国上市，并在中国生产。

戴姆勒还希望和中国合作伙伴吉利扩大合作。吉利创始人李书福两年前以10%的股份加入戴姆勒，现在是最大股东。戴姆勒和吉利的合资企业现在正在开发一种全新的电动智能汽车，该电动车将在中国生产，并将在两年内投放市场。双方还正在共同开发将在中国和欧洲工厂生产的一种新型内燃机。