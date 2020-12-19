新冠病毒新变种：伦敦又封了

英国面对新冠病毒新变种，伦敦再次封城，英国与意大利位居全欧洲新冠最惨烈的国家之首。

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12月19日星期六，英国政府宣布重新封锁伦敦和英国东南部一些地区，希望能够通过本次阵痛，减缓新冠疫情的蔓延。

英国首相约翰逊在一场新闻发布会上表示，“有迹象显示，病毒在扩张期间，出现了新的变种，更加容易传染，比此前的病毒要容易70%”。不过，约翰逊强调，“目前没有证据显示新的病毒变种更加具有致死性，或者让病人的症状更重，也没有证据显示这一变种会减弱疫苗的有效性”。

根据上述考量，伦敦和英国东南部地区从这个星期天开始进入升级的防疫警戒，被认为属于非必要的商店不得继续营业，人们需要呆在家中，早前酒吧和餐厅以及博物馆等已经关闭，另外离开封锁令涉及的地区，前往英国其他地方或者出国，都是不被允许的。

几天前，英国首相约翰逊还不愿下达上述严格措施，政府甚至曾经准备在圣诞节前夕，稍稍放松管控，以便人们能够更好地过节。现如今，在最高防疫级别之下，圣诞节期间的所有集会都被叫停，只有12月25日一天，可以集中与家人见面庆祝。

此外，英国也表示，已经向世界卫生组织通报了新冠病毒这一传播速度更快的新变种的出现。世卫组织此前也接到了其他国家报告的病毒变异报告。英国政府的科学顾问帕特里克-瓦伦斯表示，新的变种虽然传播更快，但也变成了现在英国疫区“最主流”的种类，在今年九月中旬，首先出现在伦敦和东南部的肯特。到了十二月，这一变种主宰了伦敦记录到的病例的62%，和东南部地区检测到的病例的43%。在十一月，比例曾经只有28%。瓦伦斯还指出，新的变异病毒和此前有这23处不同，这非同寻常。但他认为，目前的疫苗仍然可以做有效应对。截至目前，英国死于新冠病毒的人数已经超过了67000人，和意大利一道，是欧洲最惨重的国家。意大利死于新冠病毒的人数则是超过了68000人，总理孔特也宣布，将在年末的节庆期间，全国施行禁令。