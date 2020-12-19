美国遭黑客大举骚扰, 特朗普: 每当出事就说是俄国，但可能是中国做的

12月19日星期六，美国总统特朗普对美国遭受的黑客大举骚扰，以及指向俄罗斯的矛头，做了一番评论，并试图把俄罗斯背负的嫌疑转移到中国头上。

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黑客群体已经成功入侵了SolarWinds公司的Orion平台，并利用这一管理监督信息网络的平台，入侵了美国财政部等多个政府机构的门户网站等。法新社华盛顿站表示，信息安全领域专家群经过分析，认为主要嫌疑来自莫斯科，美国国务卿蓬佩奥也在本周五官方宣布指控俄罗斯。蓬佩奥说：“相信现在已经可以足够清晰地宣布，这一行径的背后，是俄罗斯人在捣鬼”。对此，俄罗斯驻华盛顿大使馆坚决否认，称“俄罗斯并不在网络空间进行带有攻击性的活动”。

对于这一事件，星期六特朗普总统发推特做了一番评论。他认为，“比起真实世界，网络攻击现象其实在散播假新闻的媒体当中更有存在感。一切都在我的掌控之中。俄罗斯，俄罗斯，俄罗斯，每当出现什么事情，这就是最优先的口号，但这也有可能是中国做的，只不过主流媒体出于尤其是金钱原因，不想提罢了”！特朗普还借机转向他仍未承认失败的总统选举，说，“也有可能出现了针对美国投票系统的攻击，我赢得了大选，这很明显，这让美国更加窘迫”。