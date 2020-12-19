Covid-19病毒在英国的蔓延造成新的紧张势态。包括首都伦敦在内，许多地区自本周末起进入最高警戒级别，绝大部分英国民众需接受更加严格的卫生限制措施。

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受Covid-19病毒疫情再度蔓延的影响，英国在首都伦敦，以及东部和东南部地区再次实施最严格的战疫限制。从本周六起，伦敦的餐厅ˎ 酒吧和旅店等公共场所必须执行自疫情出现以来第三次关门防疫措施。

据本台RFI记者Muriel.D周六（2020年12月19日）发自伦敦的报道，从本周末起，3800万英国人进入防疫最高警戒，即疫情第三警戒级别，占全英人口总数近68%。受限制措施影响，餐厅ˎ 酒吧ˎ 旅店ˎ 博物馆和演出场所都需闭门谢客。而在第二波疫情受到重创的伦敦，周三就已处于最严格的卫生限制。英国卫生大臣Matthew Hancock（译汉考克或夏国贤）没有掩饰他的担忧。一周内, 东南部新确诊病例上升了46%, 东部的升幅还更高，达三分之二，即66%。

Covid-19: Londres et une partie de l'Angleterre en alerte maximale / Covid-19：英国伦敦等地进入最高警戒 Image d'archive: A Londres, pubs, restaurants et hôtels ont été contraints de fermer leurs portes pour la troisième fois depuis le début de la pandémie. AP - Matt Dunham

约翰逊首相有压力

为了应对第三波疫情的威胁，英国卫生大臣想要重新评估圣诞节期间的宽松措施，比如，减少聚会的时间和次数。但首相约翰逊不想因妨碍民众的节日计划而遭舆论指责。英国首相现在面临国内的巨大压力。北爱尔兰已宣布从一周后的12月26日下星期六起，实施第三次封城，为期六周。威尔士则将从十天后的12月28日星期一开始，执行无限期的封城措施。