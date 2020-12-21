美国国会两党就九千亿美元援助计划达成协议

经过数月艰苦谈判，美国国会两党领袖周日（12月20日）宣布，他们已就9000亿美元疫情援助法案达成协议，为受疫情深重打击下的民众和企业提供新的援助，该法案预计周一将在国会投票通过。

广告 继续浏览后续

这将是美国历史上第二大规模的经济刺激计划。仅次于今年三月份美国通过的2.3万亿美元救助法案。方案经过了共和党和民主党数月的激烈谈判最终即将达成。而美国当前正值疫情正加速蔓延，日新增感染超过21.4万例，累计死亡31.7万人，位居世界第一。

美国参议院共和党领袖麦康奈尔和民主党领袖查克·舒默周日说，我们最终将可获得参众两院通过所必须的多数支持。法案在国会通过后将提交总统特朗普最终颁布。据白宫一名发言人表示，特朗普支持该法案并将批准实施。

据路透社报道，计划内容包括向贫困家庭及个人每人直接支付600美元，将每周失业救济金增加300美元，政府提供250亿美元的房屋租赁援助以及向小型企业提供数千亿美元的额外援助等。计划同时也包括食品援助和保健基金。

参议院民主党领袖舒默表示，在拜登1月20日正式就任后民主党人将会推动采取更多的措施。他说，“法案将为2021年新冠救助建立最低标准，而不是上限”。

自今年夏季以来，民主和共和两党就这一二轮刺激方案持续分歧，民主党要求制定规模等同与春季方案的计划，共和党则希望控制在1万亿美元以内。 国会议员表示，他们最终克服了分歧，尤其包括美联储贷款计划议题。相关讨论将一直持续到本周末。

国会计划把新冠疫情救助方案打包在1.4万亿美元支出法案当中。该法案将在2021年9月底之前为各项政府计划提供资金。

此外，由于美国联邦拨款即将在周日晚上到期，因此预计参众两院将必须再通过临时延期拨款法案以维持联邦政府正常运转。

报道指，周日达成的计划议案不包括谈判中两个最具争议的问题：共和党一直寻求的对企业新冠诉讼的法律保护，以及民主党提倡的对州和地方政府的实质性援助。

舒默表示，计划将通过提供数十亿美元用于减轻地方社区负担、资助学校、以及新冠检测等，间接向地方政府提供援助。