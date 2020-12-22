台驻美代表机构拟改名「台湾代表处」？外交部否认「正在进行」

日前78名美国众议员联名致函美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo），呼吁台湾驻美的「台北经济文化代表处」更名为「台湾代表处」。台湾外交部政务次长曾厚仁昨天在立法院答复质询时曾证实「相关工作正在进行」，但今天台湾外交部透过记者会修改说法，否认「正在进行」的说法。

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曾厚仁昨天上午在立法院外交及国防委员会答询时曾说，驻美代表处正名确实是外交部努力的方向，相关工作正在进行，但正名议题有一定敏感性，需要时机成熟。

台湾外交部发言人欧江安今天在外交部例行记者会上，奉曾厚仁指示，主动向外界澄清。她说，曾厚仁答询时并没有很充分时间可以完整表达想法，如果连贯一起，可能造成一些误解。

这位发言人说，次长曾厚仁提到「进行中」几个字，大家会认为是进行中的案子，但是他当时的意思是说，推动与美方提升友好关系，推动驻处用一个更适当名称的事，这是长期努力的目标，这个努力是持续进行的，并不是指已经在进行这个案子，而且曾厚仁当时也没有说会改什么样的名称。

发言人指出，全面强化提升台美关系一直是政府对美工作长期努力的目标，也符合台湾多数民意的期待，近来台美关系的改善与深化，有目共睹；外交部与驻美代表处会持续与美方保持紧密联系与协调，争取台湾最大利益，也会持续稳健地深化台湾与美国全方位的合作伙伴关系。

至于美国众议员联名致函蓬佩奥呼吁驻美代表处更名一事，欧江安说，外交部感谢美国有多位众议员的提议，将就本案持续与美方交换意见，并且正在进行内部研议的工作，还没有确切要推动的时程。