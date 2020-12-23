拒绝9000亿美元法案 特朗普要求增加民众补贴 放弃援外

特朗普12月22日批评国会跨党派前一天通过的冠状疫情经济疏困法案。他指该法案给美国民众的补贴少的离谱，他要求国会修改法案，将美国人的补贴从600元增到2000元，并要求国会放弃昂贵的外国援助项目。特朗普还表示，若该法案留给下届政府批，“下届政府可能就是我”。

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特朗普22日晚间（美东时间）在推特上发布视频讲话。他形容国会通过后送到他办公桌上的9000亿美元疫情疏困法案是个“羞耻”。他指责这个法案中的大量资金流向外国不相干的昂贵项目，而给美国民众的疏困资金却少的离谱。他要求国会修改这个法案，将每人600美元补助金，提高到2000美元，或一对夫妇4000美元。他还要求将更多疏困资金用来援助受疫情重创的中小企业。他重申疫情大流行是中国的错，而不是美国人的错。

特朗普要求国会放弃该法案中不必要的、代价高昂的项目，他例数该法案中援助柬埔寨8千550万，缅甸1亿3千400万，埃及和埃及军队13亿（且埃及购买的几乎全是俄罗斯的军事装备），巴基斯坦的民主项目2千500万，还有援助伯利兹，哥斯达黎加，萨尔瓦多，危地马拉，洪都拉斯，巴拿马的5亿500万美元。

特朗普称："国会为外国、游说者和特殊利益集团找到了大量的资金，却把最低限度极少的资金送到有需要的美国人民手中…。" 他还说，这个法案名为Covid（冠状病毒）援助法案，但内容却跟Covid几乎完全无关。

据法新社今天发自华盛顿的报道，美国国会周一晚间通过的这项疫情经济刺激法案，其实有特朗普的财长姆努钦参与。但如果没有总统签字该法案就不能生效。特朗普要求国会将一个"适当的 "修正案发给他，否则这个法案可能将由 "下一届政府 "来批准。但他加上一句话：“而下一个政府可能就是我”。特朗普仍然不承认自己在11月3日败给了乔-拜登。