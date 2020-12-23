特朗普转发疑似大选作弊视频 彭斯呼吁战斗下去

距离下届美国总统就职还有不到一个月之际，特朗普仍不承认自己在11月3日大选中败给了拜登。他继续在推特上转发有关大选舞弊的报道和证据，他的副总统彭斯则呼吁大家战斗到“每一张合法选票被点算，每一张非法选票被剔除”。

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特朗普昨天22日在批评国会9000亿美元法案给美国民众补贴“少的离谱”的视频中露出一句说，“下届政府可能就是我”。然后他23日在自己的推特转发右翼媒体AON（美国第一新闻付费频道）有关大选作弊的报道。该报道播放视频显示，佐治亚州富尔顿县一个投票站内，一名身着紫衣的女计票员，将一叠选票重复多次放入机器计票。该报道还显示拜登的得票曲线突然直线上升反超特朗普的图标。特朗普的另一贴用大写字母写道：民主党在摇摆州灌票数十万张。他在前一天发推说，从宾夕法尼亚传来大消息。该州有非常多不该被计算在内的非法选票。他说，“这是一场伪造的选举”。

彭斯继续战斗

在特朗普多名幕僚和一些共和党议员离开后，副总统迈克·彭斯（Mike Pence）继续战斗，对这次大选舞弊穷追不舍。据福克斯新闻说，对于彭斯来说，这次大选并未结束。他昨天周二在佛罗里达州西棕榈滩（West Palm Beach）出席“美国转折点”组织的“大学生行动峰会”上发言表示，这场“总统大选仍在继续”。他呼吁那场集会的人们继续为选举而战。他说，我向你们保证，我们将继续战斗，直到每一个合法的投票被点算，直到每一张非法选票被剔除。彭斯作为美国联邦参议院的议长，被认为可能有机会在1月6日联邦议会确认各州选举人投票结果时起到裁决作用。