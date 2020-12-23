英国Covid可能影响约翰逊访印度计划
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印度首都新德里的英迪拉·甘地机场（Indira Gandhi）已暂停来自英国班机的降落。英国首相约翰逊原定2021年元月出访印度的计划现在成了未知数。
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对阻止Covid-19病毒英国变种的蔓延，印度与英国之间的空中联络从周三（2020年12月23日）起中断，至少为期一周。印度还采取措施，对近期来自英国的旅客展开检测。
据本台RFI记者Sébastien Farcis 周三（2020年12月23日）发自新德里的报道，最后两班来自英国首都伦敦的班级已于周二夜间飞抵新德里。机上所有乘客和机组人员都接受了检测。结果，有五人属于Covid-19病毒携带者。他们都已被送往隔离中心。
印度当局还联络了于最近两周里来自英国的所有乘客，以了解他们是否有Covid-19病毒的感染症状。并对有症状者，展开进一步的检测。如果Covid-19检测呈阳性，则需接受隔离，并且与其它Covid-19病毒患者分开，以避免是新变种的病毒携带者。
约翰逊出访行程可能生变
印度目前尚未确认存在这种变异的Civod-19病毒，但对来自英国旅客的检测才刚刚启动。这一波新的感染，可能会有外交影响。英国首相约翰逊原本是明年2021年1月26日印度国庆日的特邀嘉宾，他能否成行如今是个未知数。
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