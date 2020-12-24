李克强与西荷首相通话推中欧投资协定 法国主张先解决新疆强劳问题

中国总理李克强昨天12月23日晚间分别同西班牙首相与荷兰首相通话，谈话内容包括推动中欧投资协定的谈判。惟法国一名部长昨天向媒体表示，若维吾尔人强迫劳动问题没有进展，巴黎将不支持中欧投资协定。

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中国国务院总理李克强周三晚与西班牙首相桑切斯的通话中表示，欢迎更多的西班牙优质农产品进口到中国。他还称，中方愿在应对气候变化、绿色发展、“中欧投资协定”的谈判等领域，同欧方推进互利共赢合作。据中国官媒新华社说，李克强昨晚是 “应约” 与西班牙首相桑切斯通话。他还向西班牙首相表示，希望欧洲继续为中方企业提供公平、开放、非歧视的营商环境。

昨晚，中国总理李克强也同荷兰首相吕特通了话，他向吕特表示，中方愿同欧盟共同努力，推动早日达成“中欧投资”协定。他并承诺，将保持中国经济在合理区间平稳发展，政策的连续性，不急转弯。相信这将为中荷、中欧之间的合作创造更大空间。

桑切斯与吕特的表述，本台未在其他地方看到。据中国官媒报道，桑切斯向李克强表示，西班牙支持早日达成欧中投资协定，愿同中方共同维护多边主义，加强应对气候变化合作，推动新冠肺炎疫苗在全球实现可及性。

吕特向李克强表示，荷兰期待欧中投资协定尽早达成，促进欧中关系更好发展。他并说，荷兰愿同中国进一步加强交流和往来，扩大在经贸、投资、应对气候变化等领域的合作。

参加李克强与西荷首脑通话的中方高官，还有中国外长王毅、国家发改委主任何立峰。

另据法国《世界报》周三报道，法国外贸及经济吸引力部长里斯特（Franck Riester）12月23日向媒体承诺，如北京在维吾尔人强迫劳动问题上没有进展，巴黎不会支持欧盟谈判达成的中欧投资协定。

而此前，欧中均表示希望于今年年底前签署这个协定。世界报的报导指，12月15日发表的一份报告估计，有57万名维吾尔族穆斯林被征召参加新疆的强制采棉计划。