疫苗：美国超100万人打了第一针

美国联邦公共卫生机构负责人周三宣布，美国接种抗冠状病毒（Covid-19）疫苗的人数超过了一百万。这是美国史上最大疫苗接种行动的关键一步。

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300万剂疫苗在上周交付后，美国联邦公共卫生机构负责人罗伯特-雷德菲尔德（Robert Redfield）在昨天周三宣布：地方当局现已报告有超过100万人接种了第一剂疫苗”。

美国政府免疫计划的高级顾问斯劳伊（Moncef Slaoui）博士向媒体表示，原定在年底前为2000万人进行免疫的目标 "很可能无法实现"。

不过，斯劳伊博士说，美国的目标，仍然是在2021年第一季度末之前为1亿人接种疫苗，在第二季度末之前，再接种1亿人。

罗伯特-雷德菲尔德呼吁美国人继续保持社交距离和戴口罩，直到美国的每个人都能注射疫苗。因为目前冠状病毒继续流行，周三又有21万人被检测为阳性。冠状病毒疫情在美国为祸最烈，超过32万人死亡。

70-85%人口免疫率

美国12月14日开始在全国接种抗冠状病毒（Covid-19）疫苗。迄今为止，美国卫生当局已批准分发辉瑞/生物技术公司（Pfizer/BioNTech）和摩德纳（Moderna）公司生产的两种疫苗。

美国免疫学家安东尼-福齐（Anthony Fauci）周三表示，如果美国人口接种疫苗的行动顺利进行，到明年夏天，美国人口免疫比例将可达到70-85%的水平。这样的免疫比例一旦出现，将可以为全国提供抵抗冠状病毒的保护伞。

据这位免疫专家介绍，养老院的居民、护理人员、重要工作者或高危人群等重点人群，应在3月至4月上旬接种疫苗。4月初以后，可开放接种，面向任何希望接种的人。

美国五角大楼昨天宣布向辉瑞/生物技术公司追加购买一亿剂疫苗，这批疫苗的交付期从现在持续到明年7月。如此一来，全美国疫苗订货为4亿剂，其中一半来自辉瑞，另一半来自摩德纳。