“赏樱会”事件安倍不起诉 秘书遭起诉

有关“赏樱会”前夜的晚餐会填补不足费用问题，日本东京地方检察厅特搜部24日，以违反《政治资金规正法》（不记载）的罪名，对担任安倍后援会代表的公设第一秘书的配川博之（61岁）进行了简易起诉，而对安倍本人作出不起诉的处分。

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检方认为前首相安倍晋三与秘书等共谋的证据不充分，参与违法事件的可能性低。在东京地方检察厅特搜部21日向安倍询问时，安倍解释说不知道填补费用一事。

虽然安倍在检察方面逃过起诉一关，但是其在国会答辩时进行虚伪答辩，受到在野党的严厉追究，目前安倍已表示接受国会质询，对于安倍的国会质询可能会在12月25日进行，目前执政党正在和在野党进行交涉。

预计安倍将在否认知晓填补费用的事实的基础上，对于在未知情的情况下，造成了结果上的“虚假答辩”一事道歉。

安倍前前首相在12月24日晚6时在众议院议员会馆会议室举行记者会，说明自己公设第一秘书遭简易起诉一事，并否定自己与填补费用一事及不进行政治资金支出账目记载的关联。

据悉，有关“赏樱会”前一天主办的晚餐会，2013年至2019年每年一次在东京都内的2家宾馆举行，招待安倍支持者。截至2019年的5年间向宾馆方面支付的总金额共约2300万日元（约合人民币146万元），远高于出席者缴纳费用，与参加者会费之间的差额900多万日元，变相“补贴”支持者，并且未做记载。