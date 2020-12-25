全球在疫情下过圣诞节 罗马教宗平安夜弥撒不足200人到场聆听

2020年12月24-25日，全球众多基督徒在冠状疫情隔离中，过一个前所未有的平安夜和圣诞节。他们在病毒大流行的威胁下，被迫放弃多种传统圣诞节活动。

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冠状病毒已造成全球170多万人死亡，持续的疫情提醒人们，尽管第一批疫苗已经到来，但生活不会很快恢复正常。

作为世界13亿天主教徒之首的教皇方济各昨晚在巨大的圣彼得大教堂提前举行了平安夜弥撒，只有不到200名戴着防护面具的信众在场聆听，他们大多是梵蒂冈的雇员。这场弥撒的时间安排提前到当地时间晚上7时30分，以适应意大利从晚上10点开始的宵禁时间。

而在疫情之前，每年都有数以千计的信徒或游客，争相预订入场券，到现场聆听梵蒂冈教宗的平安夜弥撒。

罗马教宗方济各昨晚在纪念耶稣于伯利恒诞生的平安夜弥撒讲道中强调，孩子的出生提醒我们，不应该花时间 “为我们自己的命运哭泣，而应该把时间用来安慰那些流泪受苦的人们”，把时间用来为 “穷人”服务。

这场冠状病毒covid-19疫情已在全球夺去超过175万人的生命。今年的圣诞节，对许多在疫情中失去亲人的家庭来说，也许是个悲伤难忘的日子。