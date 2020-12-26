最后的冷战鼹鼠：英国双面间谍在莫斯科去世 享年98岁

俄罗斯新闻机构26日宣布，上世纪50年代为前苏联克格勃工作的英国军情六处MI6双面间谍乔治-布莱克（George Blake）今天周六在莫斯科去世，享年98岁。

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乔治-布莱克被视为冷战时代留下的最后一只“鼹鼠”。这名英国双面间谍在上世纪50年代为前苏联情报机关克格勃（KGB）进行间谍活动，后来逃到莫斯科，在那里度过了漫长的生命。

据法新社12月26日发自莫斯科的消息，俄罗斯对外情报局发言人谢尔盖-伊万诺夫（Sergei Ivanov）对俄罗斯国家通讯社塔斯社说： "今天，传奇情报官员乔治-布莱克逝世了。…他生前真诚地爱着我们的国家，钦佩我们的人民在第二次世界大战期间取得的成就"。

二战期间，乔治-布莱克参加荷兰抵抗纳粹运动。然后他进入英国军情六处（MI6）成为对外谍报员。50年代，他看到美军在韩战期间轰炸平民后，便开始为前苏联情报机关KGB工作。

他将英国军情六处数百人的名字提供给前苏联情报部门，并透露在东柏林有一条专用于对前苏联进行间谍行动的秘密通道。

1961年，他的双面间谍身份暴露，在英国被判处42年监禁。入狱5年后，他利用一个绳梯，在3名狱友帮助下，成功越狱，被秘密引入当时的东德，穿过“铁幕”，抵达莫斯科，并在那里受到英雄般的迎接。他被俄罗斯情报机构授予了上校军衔。

前苏联政权解体后，他称自己从不后悔过去的所作所为。乔治-布莱克可能是前苏联在冷战时期招募的最后的英国双面间谍。