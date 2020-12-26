美国一露营车圣诞节在“蝙蝠侠大厦”前爆炸

美国圣诞节周五早晨，世界乡村音乐之都纳什维尔（Nashville）市中心发生爆炸。目前已知3人受伤。一辆露营车用扬声器播放可怕倒计时后，发生大威力爆炸。爆炸地点在AT&T“蝙蝠侠大厦”前面。

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据法新社报道，爆炸发生在一个购物区，对周围的建筑物外墙造成广泛破坏。方圆数公里都能感受到爆炸的震撼力。许多公寓、商店和办公室的窗户被炸毁。玻璃、树枝、砖块 许多碎片堆满了地面，水管被刺破，停放的车辆被损坏或烧毁。据当地消防人员介绍，至少有3人受轻伤，被送往医院。

纳什维尔市警方发言人唐-亚伦（Don Aaron）在最初的评论中说 "我们认为这是一个故意的行为。 该小区已被执法部门封锁。联邦调查局和联邦武器和爆炸物特勤局牵头进行了调查。白宫表示，总统唐纳德-特朗普 "已被告知 "有关情况。

一支警察巡逻队在早上6点前不久，接到报警说有人开枪，然后发现这辆露营车停在第二北大街的美国电话电报公司（AT&T）大楼前。这座高楼因其形象也被称为蝙蝠侠大厦。

该市警察局长约翰-德雷克（John Drake）在中午时透露说，警察 "听到车内传来录音带的声音"，警告说15分钟后有炸弹即将爆炸。警方随后挨家挨户地用扩音器广播信息，呼吁周围楼房的居民在车辆爆炸前撤离。