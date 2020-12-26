英国智库：冠状疫情可使中国提前5年超美国

英国一个智库发布的报告认为，由于新冠疫情使中美两国复苏情况形成明显反差，可能导致中国比预估提前5年，在2028年超越美国，成为全球最大经济体。

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据路透社12月26日发自伦敦的报道，英国智库经济和商业研究中心(CEBR)周六公布的年度报告指出，“一段时间以来，全球经济最重要的主题一直是美中之间的经济和软实力较量。而“新冠病毒大流行及对经济的相应影响，无疑使这场竞争形势开始变得对中国有利。”

该报告估计中国在2021-2025年的年均经济增长率似乎将达5.7%，在2026-2030年的年均增长将为4.5%。

而美国经济尽管可能在2021年实现疫情后的强劲反弹，但2022-2024年美国的年均增长可能放缓至1.9%，之后料将进一步放缓至1.6%。

该报告预测日本仍将是以美元计的全球第三大经济体，直至2030年代初期；届时日本可能被印度取代。而德国的排名将从第四被挤到第五。英国目前为全球第五大经济体，预计到2024年将下滑至第六位。但是，英国得益于在日益重要的数字经济中处于领先地位，预计到2035年，英国以美元计的GDP将超过法国23%。尽管英国离开欧盟单一市场会使其在2021年受到冲击。

英国经济和商业研究中心的这个报告称，在2020年全球10大经济体的经济产出中，欧洲占比19%，但到2035年时，这个比例将下降至12%；倘若欧盟与英国水火不容的话，这个占比将会更低。

该报告认为，冠状疫情对全球经济的影响可能表现在通胀上升，而不是增长的减速。指出，预计2020年代中期，将出现升息的经济周期，这对因新冠危机而大量举债的政府构成一大挑战。