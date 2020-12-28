特朗普最终签署2.3万亿美元纾困和政府支出法案

在国会两党的巨大压力下，美国总统特朗普周日（12月28日）晚间批准了2.3万亿美元疫情紓困和政府支出法案，向企业和个人接续提供救济，同时避免政府机构陷入停摆。

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这是特朗普在最后时刻突然做出的态度转变，上周二他还曾威胁否决国会两党经谈判达成的这一新的纾困计划，而首个向约1400万人发放失业救济的救助计划将于本周六到期，新的9千亿美元计划签署后将接续对疫情的纾困措施；此外，计划还包含1.4万亿美元政府支出计划，以保证政府机关运作至明年9月。如果特朗普未签署该计划，部分政府机构将从周二开始停摆。

直到本周末，特朗普受到来自各个党派不断增加的批评，包括共和党在内的各方敦促他尽快签署这一旨在避免国家陷入经济和社会灾难的重要法案。

特朗普在周日一份声明中说， “我批准这项法案”

在对特朗普最后时刻改变抵制立场感到吃惊的同时，美国共和、民主两党领袖都对法案得以获批实施表示宽慰和高兴。

新的刺激计划将政府对失业者的援助延长到明年3月中旬，向企业提供担保贷款；向中小企业，餐饮，酒店和运输公司提供数十亿美元的援助；延长禁止驱逐欠账付房租住户的禁令；以及提供分配新冠疫苗所需的附加资金等。

受特朗普签署刺激计划以及美国政府支出危机得以避免消息提振，周一全球股市小幅上涨。

法新社报道指，特朗普没有明确表示他将否决刺激经济计划，而是要求将直接发给给人的新冠救助支票从600美元增加三倍到2000美元。支持增加补贴的民主党人周四曾试图在众院通过这一修正，但遭到共和党的反对。民主党计划本周一还就此项修正再发起投票，但预计担心预算下滑的共和党人将同样会投票反对。