宣讲对华政策 拜登呼吁建立民主国家联盟捍卫共同利益

美国总统当选人拜登12月28日发表讲话时指出，在美国与中国竞争并究责中国当局在贸易、科技与人权侵犯作为之际，联合理念相近伙伴捍卫共同利益与价值，将使美国处于更强而有力的位置。

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拜登是当天在听取了国安与外交专家简报之后，于特拉华州威尔明顿市发表了这一演讲。拜登表示，“重建我们外交政策和国家安全的全套工具，是当选副总统哈里斯和我上任后将面临的一项关键挑战--首先是我们的外交。”他续指，“今天，我们听取了国务院和美援署机构审查小组领导人的发言，他们谈到了我们在外交、发展努力和重建我们的联盟方面需要进行的关键性早期投资，以便与我们的伙伴紧密合作，为美国人民带来我们共同力量的全部好处。”他说，“当我们考虑到我们这个时代最令人生畏的威胁时，我们知道，应对这些威胁需要美国的参与和领导，但也知道，这些威胁中没有一个是美国单独行动可以解决的。”

拜登说，“以气候变化为例。美国占全球碳排放的比例不到15%。但是，如果没有其他85%的碳排放国采取明确、协调和坚定的方法，世界将继续变暖，风暴将继续恶化，气候变化将继续威胁生命和生计、公共卫生和经济，以及我们在地球上的生存。”他说，“今年，我们痛苦地了解到，对一场跨越国界、蔓延全球的大流行病毫无准备的代价。如果我们不与世界各地的伙伴一起投资于加强各地的卫生系统，我们就会削弱我们永久战胜新冠疫情的能力，我们就会使自己容易受到下一个致命流行病的影响。”

拜登接着说，“当我们与中国竞争，并要求中国政府对其在贸易、技术、人权和其他方面的侵权行为负责时，当我们建立志同道合的伙伴和盟友联盟，与我们共同捍卫我们的共同利益和价值观时，我们的地位将更加强大。”他指出，“我们自己几乎占全球经济的25%，但与我们的民主伙伴一起，我们的经济影响力将增加一倍以上。”拜登说，“在任何事关美中关系的问题上--从推行有利于中产阶级的外交政策，包括保护美国工人、我们的知识产权和环境的贸易和经济议程，到确保印太地区的安全和繁荣，再到倡导人权，当我们的身边有对我们世界的未来有共同愿景的国家时，我们会更加强大和有效。”

拜登说，“这就是如何扩大我们努力的影响，并使这些努力更可持续。这就是聪明和有效的美国领导的力量。”他表示，“但现在，存在一个巨大的真空。我们将不得不重新获得世界的信任和信心，这个世界已经开始想方设法在我们周围或在没有我们的情况下运转。”他说，“我们还听取了我们的情报和国防审查小组的主要领导人的意见，包括前国家情报首席副总监斯蒂芬妮·奥沙利文（Stephanie O’Sullivan）和退役陆军中将卡伦·吉布森（Karen Gibson）的意见。”拜登说，“我们谈到了我们将面临的来自俄罗斯和中国的不同战略挑战，以及我们必须进行的改革，以使自己处于应对这些挑战的最强有力的地位。”

拜登称，“这包括使我们的国防优先事项现代化，以便在未来更好地遏制侵略，而不是继续过度投资于旨在应对过去威胁的传统系统。”他点名指，这包括网络安全等领域。演讲最后，他表示，“在我们期待着新的一年开始的时候，我们对未来更美好的日子充满希望和可能性，但对不会在一夜之间消失的挑战有清醒的认识，我想重申我对美国人民的信息。”他谈到，“作为一个国家，我们已经克服了难以置信的挑战。我们将再次这样做。我们将通过团结一致来做到这一点。”

拜登说，“在经历了一年的痛苦和损失之后，我们要团结起来，去治愈、去重建，并重新夺回美国在世界的地位。这是摆在我们面前的工作，我知道我们能胜任这项任务。我们将再次捍卫自由和民主。我们将重新获得领导自由世界的信誉。”他强调，“我们将再次不仅以我们的权力为榜样，而且以我们榜样的力量来领导。”值得一提的是，拜登在11月3日的大选胜率日益明显后，欧盟和德国领导人相继公开表示，希望与美国就应对中国等系列挑战重建跨大西洋联盟，并于华盛顿和布鲁塞尔之间达成“美欧新政”。

但值得一提的是，消息人士周一指，谈判近7年的中欧全面投资协定即将达成，并在欧盟27国政府中无反对意见。拜登提名的下任美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）则于22日通过推特公开表示，希望尽早就对华共同的经贸顾虑与欧方进行相互沟通。目前没有证据显示，欧盟方面与拜登团队进行了这一沟通。值得注意的是，包括德国外长马斯（Heiko Maas）在内的欧盟国家要人在提出重建美欧同盟的同时，亦在受美方反对的例如与俄罗斯的北溪2号天然气管道项目上，单方面强调主权和欧盟自主的重要性，由此可见欧盟方面就所谓“美欧新政”的政策方面和决心并不清晰。