全球在冠状病毒肆虐中迈入2021年

在冠状病毒大流行的影响下，地球进入2021年，据法新社报道，往年人们汇聚庆祝新年到来的几个标志性地点都被疫情改变了模样：纽约时代广场的聚会规模受到限制、里约热内卢的海滩几乎空无一人、巴黎香榭丽舍大街空空荡荡。全球许多国家的新年庆祝活动变得冷冷清清。

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巴黎香榭丽舍大街空荡荡

法国今年元旦因冠状疫情大流行而取消了庆祝活动，巴黎香榭丽舍大道空荡无人。香榭丽舍是法国庆元旦的标志地点，往年元旦前夕通常有来自世界各地的数十万人汇聚在那里，在元旦钟声敲响之际，人们互道祝福，饮香槟酒庆祝。

今年元旦前夜，法国实行 "除夕 "宵禁，由10万名警察和宪兵负责监督：晚上8点到早上6点之间，禁止任何活动----职业原因需要除外----，任何违反宵禁的行为都将被处以重罚。

香榭丽舍大街有大约二十名警察拦下罕见的几辆车，检查司机是否拥有特殊通行许可，并对违法者进行罚款。

今年元旦之夜，打砸烧车的情况也相应减弱，在斯特拉斯堡，只有60辆汽车被烧，在下莱茵省，燃放烟花的迫击炮不幸击中一名男子的头部，造成他死亡。

纽约

在纽约市，曼哈顿街区被封锁，聚会者被鼓励在家看电视转播的倒计时，欣赏詹妮弗-洛佩兹与格洛丽亚-盖诺的表演，77岁的格洛丽亚-盖诺负责演绎她的著名迪斯科歌曲 “我将活下来”（I will survive）。

在时代广场，通常在彩纸雨下参加传统 "落球 "的众多狂欢者，今年被一群特别邀请的抗疫前线工人所取代，他们被路障隔开，强行拉开社会距离。

纽约市长比尔-德布拉西奥提到2020年是 "可能是纽约历史上最艰难的一年"。他承诺1月份，将给100万纽约人接种疫苗。

法新社说，美国是世界上冠状病毒造成死亡人数最多的国家。但拜登在新年前接受美国广播公司的视频采访时对疫情表示乐观。他说："美国可以做任何事情，我绝对有信心，有信心我们会回来，而且会比以前更强大。"

法新社这篇报道未提特朗普推动快速疫苗研制的努力和成果，也未提及美国法律规定，疫情管理是各州政府的权限。该文讽刺特朗普说：即将离任的唐纳德-特朗普在推特上祝贺自己称，美国 "以历史上最高的股市结束了这一年"。

里约

巴西是受疫情影响第二严重的国家，今年里约热内卢的庆祝活动被取消。往年，里约热内卢的新年活动是世界上最大的新年庆祝活动之一。午夜时分，著名的科帕卡巴纳海滩几乎空无一人，狂欢者被警察挡在外面。

然而，在城市的另一边，巴西人用自己的烟花点燃了地平线。在巴西最大的两个城市里约和圣保罗，有示威者从窗户里高喊 "让博尔索纳罗滚蛋"，抗议他们认为极右翼总统贾伊尔-博尔索纳罗对疫情的灾难性处理。

武汉

在中国武汉，成千上万的市民欢呼庆祝2021年的到来，而此时距离这个拥有1100万人口的城市告知世卫组织首例冠状病毒肺炎病例整整一年。据法新社另一篇发自武汉的报道，音译名叫徐度的武汉人告诉法新社：“2020年对我们来说是非常困难的一年，因为我们遭受了疫情，特别是在武汉，我们永远都不会忘记。我们被隔离了几个月（…），但是我们活下来了。”

武汉在2019年年底出现新冠状病毒，世界卫生组织北京办事处于同年12月31日被告知。中国政府从2020年1月23日开始对武汉及所在省份湖北进行隔离，但未能阻止病毒向全球四面八方扩散，现已造成180多万人死亡。

据中国卫生部本周公布的一项血清学研究结果，武汉有超过4%的居民携带冠状病毒抗体。相对于这座城市的人口数量而言，这意味着武汉有近50万人感染了冠状病毒，比官方公布的5万感染者多10倍。

中共政权在疫情开始时，因缺乏透明度而受到批评。预计世卫组织一个小组将于1月初抵达中国，调查冠状病毒的来源。

中国国家主席习近平则在周四晚间向中国人发布元旦讲话时，将他们抗击疫情的过程，描述为一部 "史诗"。

香港

在香港，尽管有限制，但还是有少数罕见的聚会者冒险到维多利亚港的海边自拍。据法广驻香港特约记者甄树基报道，有大约10名香港年轻人在2020年最后一夜，登上狮子山山顶，向山下万家灯火举起用灯管砌成的“FAITH”（信念）灯牌，希望港人在新一年仍能平安和坚持信念。

俄罗斯

在俄罗斯，总统普京在新年讲话中承认，第二波传染病正在侵袭全国。他说：“遗憾的是，疫情还没有被完全制止。抗击疫情的工作一刻也不会停止”。

前不久，西伯利亚的贝加尔湖，有十几个人在冰冷的湖水中游泳，他们每年都会冒着零下26度到零下35度的极端温度在冰水里游泳。

英国

英国政府呼吁人们留在家中，避免传播病毒。之前英国政府要求人们，不管是否被感染病毒，一切行动都要设想自己就是被感染了病毒一样。

在伦敦，74岁的美国女歌手帕蒂-史密斯（Patti Smith）举办了一场直播音乐会，向死于冠状病毒的英国公共医护人员致敬。但在最后一刻，原定在皮卡迪利广场巨幕上的直播因疫情而被取消，她的粉丝们只能在YouTube上凑热闹。只有几十名聚会爱好者来到伦敦议会广场，聆听大本钟的钟声。

同时，英国在23:00（当地时间和格林尼治时间）进入了一个新的时代，脱离欧洲单一市场和关税同盟。昨夜国际标准时间23点的钟声敲响后，英国恢复边界，开始重新自己掌握自己的命运。英国脱欧后的一系列规则开始生效。英国与欧盟27个成员国的人员车辆以及航空交通自由通行结束，开始按新规据，办理相应的过境手续。英国首相约翰逊昨晚在新年讲话中对英国离开欧洲共同市场表示庆贺，同时他也保证，英国将是一个开放的，慷慨的，向外开放的国家。