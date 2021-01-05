伊朗提升浓缩铀丰度到20%  欧盟称将双倍努力维护伊核协议

伊朗1月5日宣布，该国已恢复将浓缩铀丰度提升到20%，并持续生产。这是在海湾地区再度紧张的气氛中，一次惊人的违背国际承诺。欧盟承诺将加倍努力维护国际伊核协议。

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伊朗在周一宣布，已开始在德黑兰以南180公里的福尔多地下工厂生产浓缩到20%的铀。伊朗为提高铀中235同位素含量而启动的离心机级联正在迅速发力。

伊朗原子能组织（AEOI）发言人卡马尔瓦迪（Behrouz Kamalvandi）在国家电视台午夜前不久播出的一次采访中说， "在晚上7点左右，我们达到了20%”。

为增加同位素235中铀的含量而启动的离心机级联的功率正在迅速地增加。伊朗这一做法违背了伊朗在2015年于维也纳缔结的伊核协议中对国际社会的承诺。

伊朗原子能组织主席阿里-阿克巴尔-萨利希说："从现在开始，我们每个月可以生产8、9公斤浓缩到20%的铀，以达到法律要求我们做到的，每年产出120公斤。"

萨莱希先生指的是伊朗在去年12月通过的一项法律，该法律是针对11月底德黑兰认为是以色列发动的一次袭击而通过的，该次袭击中，一名伊朗核物理学家被消灭，他也是伊朗国防部副部长。

这项法律责成政府立即恢复20%浓缩铀的生产，伊朗在缔结《维也纳协定》时曾同意暂停生产20%的浓缩铀。

尽管伊朗浓缩铀丰度提升到20%后，距离核武器所需浓度还差很远，但是民用核电站的浓缩铀丰度仅为3%，因此伊朗此举是朝着制造核武器迈出了一大步。

欧盟： "加倍努力 "维护伊核协议

欧洲外交负责人约瑟普-博雷尔的发言人彼得-斯塔诺（Peter Stano）周二表示，伊朗当局 "令人遗憾 "地决定启动生产浓缩到20%的铀的进程，损害了2015年伊朗与国际社会达成的核协议。欧盟极为关注，将会 "加倍努力 "维护这个协议。 欧盟周二坚持认为，"必须避免采取任何可能危及维护这一协议的措施"。

国际原子能机构(IAEA)周一证实，伊朗已开始向六套离心机级联(......)注入4.1%浓度的铀，目标是提高到20%"。

彼得-斯塔诺强调称，"尽管伊朗采取了这一令人遗憾的步骤，但《联合行动纲领》(核协议)的重要内容，特别是严格的核查和透明措施仍然存在"。

两周前，伊核协议签署国集团（JCPOA）中国、法国、德国、俄罗斯联邦和英国在欧盟外交负责人约瑟普-博雷尔的主持下，与伊朗举行部长级会议。与会者在会议上重申了他们对 "维护协议和各自在这方面努力 "的承诺。两周后，德黑兰作出了启动浓缩计划的决定。