瑞典网络5G将华为排除在外 爱立信担心北京会进行报复

竞争对手华为在瑞典5G招标中被排除在外之后，瑞典电信巨头爱立信（Ericsson）的老板担心，公司在中国业务遭到报复。这是周一瑞典媒体发表的报道。

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爱立信集团的首席执行官鲍毅康（Börje Ekholm）对瑞典日报《每日新闻》（Dagens Nyheter）表示：“希望不会有任何影响，希望能够继续在中国开展业务”。紧随华为之后的世界第二大电信设备制造集团的老板强调：“中国占公司营业额的8％。对我们而言，在中国开展业务具有战略重要性。”

瑞典电信主管部门PTS在去年10月20日宣布，出于国家安全考量，瑞典的5G电信网络将禁止使用来自中国集团华为和中兴的新设备。已经安装的必须在2025年1月1日之前拆除。

上星期六，《每日新闻》（Dagens Nyheter）发表了鲍毅康与瑞典商务部长安娜·霍尔伯格（Anna Hallberg）之间最近几周相互发送的短信SMS摘录，他在短信中特别要求瑞典政府与电信监管机构“对话”。

这位大老板向部长发牢骚说：“目前对爱立信来说瑞典是一个非常糟糕的国家。”在日报获得的短信中他说，相关部门的决定“以其他欧盟国家没有使用过的方式排除了我们的中国竞争对手”。

继7月中旬英国之后，瑞典成为欧洲第二和欧盟第一个明确禁止华为设备进入其5G网络运营几乎所有需要的基础设施的国家。

华为已就此向瑞典法院提交诉讼，北京方面则警告称，当局的决定可能会对在华的北欧企业产生“后果”。

在周一发表的采访中，爱立信的老板否认有任何离开中国的想法，但是承认瑞典官方的决定比较“麻烦”。他指出：集团的灵魂在瑞典，是爱立信的基础。但是，如果瑞典不支持自由贸易，这对我们来说是一件麻烦事。我们在瑞典境外的业绩占公司营业额的99％”。