突变：纽交所不再让中国三大电信运营商退市

纽交所1月5日宣布，不再寻求让中国三大电信运营商中国移动、中国电信、及中国联通香港有限公司退市。此三家企业股票应声大涨。路透社说，这三大运营商是被特朗普政府盯上的。

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纽交所今天在一份声明中表示，“根据与有关监管机构的进一步协商”，不再寻求让中国三大电信运营商中国移动、中国电信、及中国联通香港有限公司退市。

纽交所上周四曾宣布根据特朗普（Donald Trump）2020年11月签署的一项针对中概股的法案，将启动对中国移动（China Mobile）ˎ 中国电信（China Telecom）和中国联通（China Unicom）香港有限公司的退市摘牌程序。上述三家中资企业已被停止交易，并定于2021年1月11日周一完成退市。

特朗普政府2020年11月颁布的一项政令，禁止美国对部分中国企业进行投资，华盛顿方面称，这些企业由中国军方拥有或控制，涉嫌利用美国资金从事中国军工发展。

路透社报道，在纽交所今天发布最新决定后，中国联通香港有限公司在香港上市股票大涨6.7%，中国移动和中国电信均上涨5%。

中国联通和中国电信发布声明表示，他们已经注意到此一情势发展，将会根据法规发布讯息，他们并称投资人应该留意投资风险。