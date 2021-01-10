四国外长再就香港大搜捕开腔 促港府让港人免于拘押恐惧享自由 但戴耀廷将自限发言自由

香港警方大肆拘捕55名民主派人士至今已踏入第五天，震荡余波未了，英国、美国、澳洲和加拿大四国外长发表联合声明，表示对事件严重关注，认为这凸显《港区国安法》是用来消除异见人士和反对派的政见，促请中港政府尊重港人受法律保障的人权和自由，免使他们在享受有关自由时须忧虑遭受逮捕和拘留。不过，获得保释的民主派初选发起人戴耀廷向朋友表示，未来一段日子将会较少发表公开言论，并将致力写作。

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四国外长在他们第四次就香港事务发表的联合声明中表示，《港区国安法》明显违反《中英联合声明》和破获《一国两制》方针框架，被用作消灭异议者和反对派的政见。外长们指出，确保下次的立法会选举公平地举行，至关重要，呼吁港府容许代表不同政见的候选人参选。

过去大半年，以美国为首的「五眼联盟」的外长曾两次就香港事务发表联合声明，分别是于去年8月就港府不公正地取消立法会候选人资格和推迟选举，以及去年11月要求中国撤回人大授权港府撤销四名民主派立法会议员资格的决定。另外，除新西兰之外，联盟中的四国外长曾于去年5月发表联合声明，谴责北京强行实施国安法。

不过，港人的人权自由已受大搜捕影响。曾发起2014占领运动和发起被警方指为颠覆国家政权的民主派初选的法律学者戴耀廷，在获得保释后向朋友发感谢信，表明现时难以判断未来的日子，但已作最坏打算。他又说，在未来的日子，可能会较少发表公开言论，将集中精力去进行有关法治的写作。而在社交媒体上，他表示，「身心正被冷彻入骨的冰寒之气折磨」，但心头之火仍在，周遭亦有不少人心怀希望。他预见，「有一段不短的日子，会被冰冷的墙四面围住」，他会专注于法治的研究和写作，「我深信，走出来的时候，春天的旭日或已经来到了。」