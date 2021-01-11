默克尔：推特等平台封禁特朗普的行为是“有问题的”

德国总理默克尔的发言人塞伯特（Steffen Seibert）1月11日表示，默克尔认为推特和其他社交网络平台封禁现任美国总统特朗普的账户的行为是“有问题的”，因为网络平台所有者不能决定他人享有的言论自由权利。

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塞伯特在记者会上表示，“言论自由的基本权利是一项至关重要的基本权利，这项基本权利可以被干涉，但要通过法律，在立法机关确定的框架内，而不是根据社交媒体平台管理部门的决定来干涉。”他补充说，“这就是为什么总理认为美国总统在社交网络上的账户被永久关闭是‘有问题的’。”此前，针对美国首都华盛顿6日发生的冲击国会事件，默克尔7日表示，她和所有人一样都看到了美国国会大厦被冲击的“令人不安”的画面，这令她感到“既愤怒又悲伤”。

自冲击国会事件发生后，据新闻网站Axios统计，目前已有13家社交媒体平台宣布封禁或限制特朗普账户和与其相关的内容，包括推特、脸书、谷歌、YouTube等全球知名互联网巨头。对此，特朗普8日指责推特“禁止言论自由”，并表示他的政府“正在与其他多个平台进行谈判，将很快宣布重大消息。”其通过美国总统官方账户发布的这些推文亦很快地遭到了推特的删除。

此外， 法国政府发言人阿塔尔（Gabriel Attal）周一向媒体表示，对社交平台的相关决定感到 “不舒服”。他认为在已经成为“一种公共空间”的社交网络上封杀政治人物会引发一些问题，因为“没有法律明确规定的标准”。

欧盟内部市场专员布雷顿（Thierry Breton）10日亦拟文指出，“我们都还在为抗议者冲进美国国会阻止认证下一任美国总统的画面而震惊。对美国国会大厦--民主的象征的攻击，感觉就像是对我们所有人的直接攻击。”他称，“就像9/11标志着全球安全的范式转变一样，20年后，我们正在见证数字平台在我们民主中的作用的前后变化。”

布雷顿在政治新闻网站Politico上表示，“社交媒体公司已经封杀了美国总统特朗普的账户，理由是他的信息威胁到了民主，煽动了仇恨和暴力。他们这样做，已经认识到自己有责任、有义务、有手段防止非法病毒内容的传播。他们不能再以提供托管服务为由，掩盖自己对社会的责任。”他认为，“（《通讯规范法案》）《第230条》--美国立法规定社交媒体公司对其用户发布的内容享有民事责任豁免权--所支撑的教条已经崩塌。”

布雷顿称，“一个CEO可以在没有任何制衡的情况下拔掉美国总统的扬声器的插头，这一事实令人困惑。这不仅证实了这些平台的力量，而且也显示出我们社会在数字空间的组织方式中存在着深刻的弱点。”他强调，“这几天的情况比以往任何时候都明显，我们不能袖手旁观，依靠这些平台的善意或对法律的艺术性解释。我们需要制定游戏规则，用明确的权利、义务和保障措施来组织数字空间。我们需要恢复对数字空间的信任。这是我们民主国家在21世纪的生存问题。”

布雷顿称，“这就是为什么欧盟和美国新政府作为自由世界的盟友，应该联合起来，开始进行建设性的对话，从而达成全球一致的原则。欧盟的《数字服务法》（DSA）经过精心设计，在欧洲大陆的层面上回答了上述所有的考虑因素，它可以帮助为网络平台的新的全球方法铺平道路，一个服务于我们社会普遍利益的方法。通过制定标准和澄清规则，它有可能成为服务于后代的最重要的民主改革。”