加检方：华为曾包租一架波音777飞机准备接孟晚舟回国

1月12日，孟晚舟在加拿大温哥华的卑诗高等法院申请放宽其保释条件，但控方反对改变。庭上，加拿大检方律师还透露指，华为曾包租了一架波音777飞机用于将该公司首席财务官孟晚舟从温哥华接回中国。检方称，这是因为孟晚舟的引渡案曾于去年5月时会作出一个关键判决，即孟晚舟是否犯有“双重犯罪”，这一裁决影响美国引渡程序。

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现年48岁的孟晚舟自2018年12月1日在温哥华国际机场被捕后，一直在采取司法手段争取避免被从加拿大引渡到美国。去年5月，一名加拿大法官在孟晚舟引渡安的一个关键环节上支持代表加拿大政府的检察官，允许继续对她进行引渡听证。这一裁决支持了检察官的观点，即孟晚舟被指控的行为在加拿大和美国都是非法的，因此符合“双重犯罪”的标准。

代表加拿大政府的律师卡尔斯利（John Gibb-Carsley）在周二的保释变更申请听证会上则介绍称，在该裁决公布之前，华为从中国南方航空公司包了一架波音777飞机，准备将孟晚舟带回中国，如果当时“双重犯罪”的裁决对她有利的话。

路透社报导指，此举是在卡尔斯利盘问孟晚舟丈夫刘晓棕时透露的，因为华为律师试图申请放宽孟晚舟的保释条件，包括在宵禁时间外，放宽对她日间监管的要求。卡尔斯利称，为孟晚舟胜利飞行预定的私人飞机是一架波音777，可容纳360多人，是在中国领事馆的协助下包机的。他问道，“你是否知道......如果你的妻子孟女士在法院判决中胜诉，就会有安排带她回中国？”刘晓棕给予肯定答复。卡尔斯利接着问，“你是否知道中国领事馆的成员也参与了该航班的包机安排？” 刘晓棕则回答说，“我不知道。”

盘问环节中，刘晓棕指出，他担心妻子会从派来的监管安保人员那里感染新冠病毒。孟晚舟的律师试图放宽对她的保释条件，以使得她在离开温哥华的住宅后不再受到安保人员的监管。刘晓棕提出，他们的两个孩子担心因为警卫的存在而被公众认出。但在法庭上，加拿大政府的律师则试图通过强调孟晚舟在温哥华保释期间生活方式的各个方面，来削弱刘晓棕宣称的对病毒的担忧，而这些方面此前一直没有报道。

另据《南华早报》报导指，在盘问下，刘晓棕描述了一次圣诞晚宴的情况，孟晚舟一行14人显然无视当地的疫情规定，预订了整个餐厅，还在华为员工租住的家中购物和聚会。报导指，根据2018年12月批准的1000万加元（780万美元）的保释条件，孟晚舟住在1360万加元的家中，这是她在温哥华拥有的两处房产之一。根据保释条件，孟晚舟必须遵守晚上11点到早上6点的宵禁，但除此之外，只要她远离机场，就可以在城市的大部分地区漫游。孟晚舟的脚踝上必须戴上GPS追踪器，并由狮门风险管理公司的私人警卫随时陪同。孟晚舟花钱请警卫，警卫开着大型黑色SUV在城里给她当司机，但他们是作为法院官员的身份，防止她逃跑。

报导指，刘晓棕在当天出庭作证时说，他和他们的两个孩子住在香港。加拿大移民部给予他们新冠疫情旅行限制的豁免，允许刘本人在10月前往温哥华，两个孩子在12月前往。刘晓棕向法庭表示，他反对他们家人外出时警卫在场。他说，因为安保人员与她同车而行，“我认为我妻子患新冠肺炎的风险增加了”。他在法庭上宣读的一份宣誓书中指出，他的妻子是一名甲状腺癌幸存者，并患有高血压。

刘晓棕说，安保人员的存在让他们二人12岁的女儿和18岁的儿子感到很烦恼。他们之前很喜欢一起去咖啡店、商场和游乐场，但警卫的存在让这成为了一种 “挑战”。代表检方的卡尔斯利则提出，即使是挑战，也不能阻止他们一家在警卫的带领下进行这些活动，无论如何，疫情使这种活动的可能性降低。刘晓棕同意这两点。

刘晓棕说，他不喜欢与孟晚舟和狮门保安一起外出旅行，因为他们会引起公众的注意。他说，“有时候，我和孟晚舟一起走在街上......很容易认出（我们）”。路人试图给他们拍照。“这就是为什么孩子们尽量避免与孟晚舟在外面的原因，”他补充说。卡尔斯利质疑刘是否 “真正担心”孟晚舟感染新冠疫情，“因为他和孩子们的14天隔离期都是和她在同一个房子里度过的”。刘晓棕则强调，他的担心是真的。

法庭上，刘晓棕作证说，在孟晚舟保释期间，他和孟晚舟只出去吃了四顿饭，三顿是在同一家列治文的餐厅，一顿是在温哥华的一家咖啡店，那家咖啡店同样不对其他顾客开放。孟晚舟的引渡聆讯会将在3月1日恢复。目前设定是3月1日至5日、3月15日至4月1日、4月26日至5月14日都有关于滥用程序和引渡的聆讯。上诉可能会将这一过程延长数年。