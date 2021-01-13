蓬佩奥，若只剩一人，也许是他

美国国务卿迈克-蓬佩奥在唐纳德-特朗普总统即将卸任前夕，努力要将保守派的外交优先事项推到极致。法新社说，在共和党人纷纷背弃特朗普之际，若有一人留下，也许会是他…

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伊朗：将人民与政权分开

美国国务卿蓬佩奥昨天1月12日在推特上就伊朗问题似乎在向拜登表示说，我们应该继续把伊朗人民与伊朗极端伊斯兰政权区别开，就像把中国人民与中共区别开一样。因为伊朗人民并没有选举这些刽子手上台，伊朗人民配得到更好的对待。

他继续写道，我们对伊朗人民提供了支持，对他们的压迫者进行了制裁。我们揭露了伊朗政权的残暴真相。我们剥夺了该政权本可用于支持恐怖主义的资金。

德黑兰1月5日宣布伊朗恢复将浓缩铀丰度提升到20%，并持续生产。此举显示德黑兰政权违背了2015年伊朗与联合国五常+德国签署的限制核武的协议，踏上制造核武器的不归路。

另据法新社1月12日华盛顿报道，美国国务卿蓬佩奥周二还指责伊朗是基地（Al-Qaïda）圣战网络的"新基地"，且比2001年 "9-11 "恐怖袭击时庇护本拉登的阿富汗 "更糟"。

若只剩一人 也许是他

迈克-蓬佩奥在唐纳德-特朗普总统任期结束前8天，在华盛顿发表的上述讲话中，也首次证实了基地组织二号人物阿卜杜拉-艾哈迈德-阿卜杜拉（又名阿布-穆罕默德-马斯里）去年8月在德黑兰街头死亡的消息。去年11月据纽时报道，基地组织二号人物在一次美国指挥的秘密行动中被以色列特工枪杀。

法新社说，蓬佩奥是特朗普的忠诚国务卿，如果特朗普身边只剩下一个人，也许会是他。他从未跟特朗普划清过界限，即使现在许多共和党人都背弃了唐纳德-特朗普。“这位非常忠诚的国务卿正在将他的保守派优先事项推行到底。他的眼睛明显盯着2024年的总统选举”。